Podsumowanie dnia: S&P 500 najniżej od listopada, wyprzedaż złota, dolar króluje (20.03.2026)

Kontrakty na amerykańskie indeksy przeszły do totalnej defensywy w wyniku dalszej eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie. Najwięcej tracą małe spółki indeksu Russell 2000 (US2000: -2,7%; najniżej od dwóch tygodni), zaraz za nimi technologiczny Nasdaq (US100: -2%), S&P 500 (US500: -1,6%, najniżej od listopada) i DJIA (US30: -1,2%).
Gwałtowne spadki są wypadkową ataków Iranu, które trafiły w kluczową infrastrukturę naftową i gazową w krajach Zatoki Perskiej, posyłając ceny surowców w górę. Brent odbija dzisiaj 3,8% do blisko 107 dolarów za baryłkę. Presję podsyciła również deklaracja Iranu, że ten nie zamierza negocjować zabezpieczenia Cieśniny Ormuz podczas działań zbrojnych.
Według CBS, Stany Zjednoczone przygotowują potencjalny atak lądowy na Iran. Starsi dowódcy wojskowi mieli zwrócić się o autoryzacje niezbędne do przygotowania ewentualnej operacji. USA dodatkowo przyspieszają wysyłki marynarki wojennej (Marines) na Bliski Wschód (potencjalnie 2200 Marines w przyszłym tygodniu).
Rosnące ryzyko długotrwałego szoku cen energii zwiększa oczekiwania inflacyjne oraz wyceny jastrzębiej polityki monetarnej. Rynek kontraktów terminowych wyceniają aktualnie podwyżkę stóp procentowych w USA w grudniu (jeszcze do wczoraj scenariusz bazowy nie zakładał podwyżki w 2026).
Indeks dolara (USDIDX) odbija 0,25%, nadrabiając straty po dość wyważonym FOMC. Siłę obserwowanej ucieczki do dolara najlepiej pokazuje symetryczny odpływ kapitału z walut ryzykownych (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -0,6%) oraz z bezpiecznych przystani (USDJPY: +0,9%). USD opiera się jedynie wsparty ropą dolar kanadyjski (USDCAD: -0,2%) oraz frank szwajcarski (USDCHF: -0,05%). EURUSD koryguje 0,15% do 1,156.
Ucieczka do dolara napędza również wyprzedaż metali szlachetnych. Złoto nurkuje dodatkowe 2,4% do 4525 USD za uncję, najniżej od początku lutego. Jeszcze gorzej wypada srebro, które osuwa się 5% do 67 USD. Na czerwono również platyna (-1,2%) i pallad (-2%). Perspektywy spowolnienia gospodarczego ciążą również na metalach przemysłowych (COPPER: -2,6%).
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (20.03.2026)
Puls GPW: Słabe nastroje na polskiej giełdzie 📌Korekta na spółkach energetycznych, Budimex traci
Przegląd rynkowy: Giełdy w Europie próbują odrabiać straty. Ropa blisko 110 USD!
Komentarz walutowy: Co dalej z polskim złotym?
