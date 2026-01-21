Podsumowanie dnia - Trump nie zamierza atakować Grenlandii i uspokaja rynki

Wystąpienie Donalda Trumpa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos było zdecydowanie bardziej wyważone niż jego słowa z ostatnich kilku dni. Trump powiedział, że nie zamierza używać siły przy chęci zdobycia Grenlandii, ale jednocześnie nie wycofuje się z tego pomysły.

Trump nie wspominał również o cłach, ani o innych kontrowersyjnych pomysłach dotyczących np. limitów na kartach kredytowych, co pozwoliło na ożywienie na Wall Street po silnej wyprzedaży z wczorajszej sesji

Kontrakty na indeksy na Wall Street wyraźnie zyskiwały. US500 notował wzrost nawet na poziomie 1%, co było najwyższym potencjalnym dziennym wzrostem od końca listopada. Na dwie godziny do zakończenia handlu kasowego na Wall Street kontrakt US500 zyskuje już tylko 0,4%

Rosną również pozostaje amerykańskie rynki. US100 zyskuje 0,5%, US2000 oraz US30 rosną ponad 0,4%

Nieco gorzej wyglądała dzisiaj sesja w Europie. DE40 bazujący na niemieckim indeksie DAX stracił dzisiaj 0,3%. Z drugiej strony brytyjski UK100 zyskiwał 0,5%. Wyraźne wzrosty były notowane dzisiaj na rynkach azjatyckich. JP225 zyskał ponad 1% podczas dzisiejszej sesji.

Jednym z kluczowych wydarzeń dla Wall Street była publikacja raportu finansowego Netflixa. Spółka pokazała wyniki mniej więcej zgodne z oczekiwaniami, ale jednocześnie rozczarowała prognozami na Q1 oraz na cały 2026 rok. Spółka przedstawiła również nową ofertę zakupu Warner Bros za gotówkę i wskazuje na wstrzymanie buybacków w celu zebrania środków. Akcje spółki traciły przed sesją nawet powyżej 7%, ale obecnie spadki wynoszą 4%. Spółka od historycznego szczytu straciła ponad 1/3 swojej wartości

Niepewność rynkowa doprowadziła dzisiaj do kontynuacji wzrostów na rynku metali szlachetnych, choć ostatecznie jedynie złoto i platyna utrzymały dzisiaj ponad 1% umocnienie. Złoto sięgnęło dzisiaj niemal 4900 USD za uncję, notując ponad 12% wzrost w tym roku

Na rynku pojawiła się prognoza wskazująca na to, że złoto mogłoby sięgnąć nawet 7000 USD przy dalszym zamieszaniu związanym z cłami, w szczególności tymi związanymi z Grenlandią. Pomimo częściowego uspokojenia rynku, złoto utrzymuje się na wysokich poziomach.

Srebro cofa się dzisiaj o 1,3% do 93 USD za uncję. Obecnie pojawią się nie tylko obawy dotyczące zwiększonych dostaw z racji zapadających kontraktów terminowych, ale również ze względu na potencjalną destrukcję popytu, w szczególności z sektora fotowoltaicznego, który może zacząć generować ujemne marże z ceną srebra powyżej 100 USD. Wg Bloomberg NEF, udział srebra w koszcie panelu wzrósł z ok. 3% w 2023 roku do niemal 30% obecnie

NATGAS zalicza potężny wzrost rzędu 22% wobec prognoz wskazujących na atak niskich temperatur w trakcie najbliższego weekendu, który może podnieść nie tylko popyt, ale może zamrozić infrastrukturę produkcyjną i przesyłową w Teksasie. Obecnie obserwujemy ekstremalne backwardation sięgające ponad 1 USD pomiędzy lutowym i marcowym kontraktem.

EURUSD ogranicza wzrosty z tego tygodnia do nieco ponad 1%. EURUSD testuje okolice poziomu 1,17. Bessent wskazuje, że nie ma obaw dotyczących stabilności amerykańskiego długu i nie widzi powodu do wyprzedaży obligacji przez europejskie kraje oraz instytucje

Spore wzrosty w stosunku do dolara amerykańskiego obserwujemy na walutach surowcowych, w szczególności na NZD, który znajduje się “daleko” od całego konfliktu między USA oraz Europą. Warto jednak zauważyć, że Nowa Zelandia ma obecnie niższe stopy procentowe niż USA czy Australia