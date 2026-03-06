Bitcoin wraca do spadków 📉 Ethereum traci 5%

Bitcoin notuje dziś spadki, a cena cofnęła się z okolic 71 tys. USD do 68 tys. USD. Spadek sprawił, że nadzieje na dłuższe odreagowanie ponownie osłabły, a ostatni wzrost wyhamował w pobliżu 74-75 tys. USD - poziomu istotnego z punktu widzenia pozycjonowania dealerów. Ethereum straciło jeszcze mocniej; druga po Bitcoine kryptowaluta spada ponad 5% i cofa się poniżej 2 tys. USD.

Wzrost indeksu dolara, rentowności obligacji amerykańskich i potężne wzrosty na ropie ograniczają zainteresowanie cyfrowymi aktywami, a kryptowaluty mimo chwilowego wzrostu popytu w funduszach ETF - nie są w stanie utrzymać wzrostu wobec nikłego popytu spot i wciąż znacznej podaży. Bitcoin (interwał H1) Bitcoin napotkał silny opór w pobliżu 75 tys. USD, gdzie widzimy 38,2 zniesienie Fibo ostatniego impulsu wzrostowego i gdzie znajduje się poziom oporu sugerowany przez pozycjonowanie dealerów opcji. W tej chwili cena BTC tąpnęła poniżej EMA200 na godzinowym interwale pierwszy raz od przełomu marca i lutego, sugerując powrót spadkowego momentum. Jeśli byki nie zdołają szybko wrócić powyżęj 70 tys. USD, możemy być świadkami kolejnego impulsu spadkowego, z potencjalnym wsparcie przy 60 tys. USD. Źródło: xStation5 Ethereum wymazuje trwające kilka dni wzrosty i wraca poniżej 2000 USD w pewnym sensie 'potwierdzając' dominujący trend spadkowy. Źródło: xStation5

