Podsumowanie dnia: US100 zyskuje prawie 1% na fali 26% wzrostu akcji AMD 📈Złoto i srebro w górę

- Indeksy na Wall Street notują wzrosty
- Akcje AMD rosną o ponad 26%, a Nvidia notuje prawie 1% spadki
- EURUSD płaski po komentarzach Christine Lagarde z EBC
- Francuski indeks CAC40 cofnął się dziś o prawie 1,4% na fali politycznego kryzysu we Francji, ale w końcowce sesji zdołal odrobić sporą część strat. Niemiecki DAX i brytyjski FTSE nieznacznie traciły. Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,1% m/m, zgodnie z oczekiwaniami, odbijając po -0,5% poprzednio. Konstrukcyjne PMI z UK wzrosło do 46.2 z 46 poprzednio, a indeks nastrojów inwestorów w Europie wg. Sentix pokazał nieznaczne odbicie do -5,4 wobec -7,7 i -9,2 poprzednio
- Indeksy amerykańskie notują dziś solidne wzrosty, a Nasdaq 100 notowany jest prawie 1% powyżej 25,000 punktów. Jednocześnie umacnia się amerykański dolar, mimo, że rynek prognostyczny wycenia coraz dłuższy czas zamknięcia rządu USA (obecnie to już ok. 22 dni wg. Kalshi). Największą uwagę przykuwa ponad 4% wzrost walorów tajwańskiego TSMC (TSM.US) oraz euforia na akcjach Advanced Micro Devices, po tym jak firma ogłosiła współpracę z OpenAI. Analitycy BofA Securities podnieśli cenę docelową dla AMD o 250 USD wobec 200 USD poprzednio; akcje spółki rosną dziś o ponad 26%
- Kurs EUR/USD pozostał dziś wyjątkowo stabilny podczas wystąpienia Christine Lagarde w Parlamencie Europejskim, utrzymując się tuż poniżej ważnego oporu w rejonie 1,172, mimo lekkiej, 0,1% przeceny. Szefowa EBC w dużej mierze powtórzyła dotychczasowe stanowisko banku, wskazując, że proces dezinflacji w strefie euro dobiegł końca, a inflacja zbliżyła się do celu na poziomie 2%. Tymczasem inwestorzy pozostają ostrożni wobec słabszego eksportu i politycznych napięć w największych gospodarkach UE.
- Bitcoin i pozostałe kryptowaluty, w tym Ethereum zyskują na fali wzrostu napływów do funduszy ETF, silnego popytu spotowego i poprawą warunków technicznych (potencjalny breakout). Cena BTC w poniedziałek ok. 20:10 oscyluje przy 125 tys. USD, a Ethereum zbliża się do 4700 USD. Dane on-chain wskazują, że dystrybucja BTC wśród adresów wielorybów osłabła, co daje więcej miejsca do ew. wzrostów; CryptoQuant spodziewa się ceny BTC między 160 a 200 tys. USD na koniec roku.
- David Sacks z administracji Białego Domu przekazał, że Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić Chinom na otrzymanie dostępu do najnowocześniejszych układów scalonych i podkreślił wagę strategicznego partnerstwa z Nvidią. Akcje spółki notują dziś jednak prawie 1% spadek, który częściowo może być odpowiedzią na 'deal' konkurencyjnego AMD z OpenAI, który może zapowiadać, że firma po latach monopolu wreszcie staje 'w szranki' z konkurencją
- Ceny kakao na giełdzie w Londynie odbiły się dzisiaj od 20-miesięcznego dołka, ale poprawiające się perspektywy dla podaży będą prawdopodobnie dalej wywierać w średnim terminie presję na cenach surowca. Według ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberga, stabilizujące się warunki pogodowe w Afryce Zachodniej oraz inwestycję farmerów w większe uprawy mogą doprowadzić w nadchodzącym sezonie do nadpodaży kakao rzędu blisko 186 tys. ton.
- USDJPY notuje ponad 0,7% zwyżkę napędzaną przez 'gołębie' zwycięstwo polityczne w Japonii, gdzie wybory wygrał Sanae Takaichi. Na fali politycznej niepewności w USA i Francji, gołębich sygnałów z Japonii, obserwujemy mocne wzrosty na rynku metali szlachetnych, gdzie złoto rośnie o prawie 2%; cena przekracza dziś 3950 USD za uncję; w ślad za metalem idzie też srebro, które rośnie do 48,6 USD za uncję.
- Od 1 listopada 2025 roku wszystkie średnie i ciężkie ciężarówki wjeżdżające do Stanów Zjednoczonych z innych krajów będą objęte 25-procentowym cłem — poinformował Donald Trump na platformie Truth Social.
