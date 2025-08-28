Podsumowanie dnia: US500 przebija 6500 punktów po mocnych danych PKB z USA 📌

- Amerykańskie indeksy zyskują pod koniec sesji kasowej w czwartek. Liderem wzrostów są spółki technologiczne, w tym Google, Microsoft i Broadcom. US100 zyskuje 0,95% do 23760 punktów, a US500 rośnie 0,45% i przebija poziom 6500 punktów. Tracą natomiast spółki o mniejszej kapitalizacji (US2000 -0,20%).
- PKB USA za drugi kwartał wzrósł w drugim odczycie do 3,3% w ujęciu rocznym. Konsumpcja prywatna przyspieszyła do umiarkowanego tempa. Bazowy PCE zgodnie z oczekiwaniami wyniósł 2,5%.
- Dane były wyższe od oczekiwań, a po publikacji dolar amerykański oraz akcje nieznacznie zyskały.
- Członkini Rady Gubernatorów Fed Lisa Cook złożyła pozew kwestionujący próbę Donalda Trumpa zwolnienia jej z powodu zarzutów, że składała nieprawdziwe oświadczenia we wnioskach hipotecznych.
- Kandydat Trumpa, ekonomista Stephen Miran, jest na dobrej drodze do potwierdzenia nominacji przed wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Senacka Komisja Bankowa ma przeprowadzić przesłuchanie w tej sprawie w przyszłym tygodniu.
- Nvidia prowadzi rozmowy z administracją Trumpa w sprawie wznowienia sprzedaży układu AI Blackwell do Chin. CEO Jensena Huanga zaznaczył, że Nvidia wciąż jest gotowa podzielić się częścią przychodów ze sprzedaży z rządem USA.
- Cotygodniowe wnioski dla bezrobotnych wyniósł 229 tys. czyli niżej od oczekiwań na poziomie 230 tys. oraz 235 tys. w poprzednim tygodniu.
- Zgodnie z dzisiejszą publikacją protokołu z lipcowego posiedzenia EBC, stopy procentowe w strefie euro obecnie pozostają na poziomie neutralnym. Pomimo utrzymującej się i wyjątkowo wysokiej niepewności, kilku członków uważa, że ryzyka związane z inflacją nieco zelżały. Niemniej jednak oczekiwanie zostało uznane za optymalne rozwiązanie w zarządzaniu niepewnością oraz monitorowaniu wpływu taryf
- Cena srebra testuje dzisiaj okolice 39 USD za uncję, znajdując się najwyżej od 25 lipca. Wzrost cen przekraczał w ciągu dnia ponad 1%, co oznacza, że jest to jeden z silniejszych surowców podczas dzisiejszej sesji. Wzrosty napędzane są dobrymi nastrojami na rynku kruszców: złoto rośnie dzisiaj powyżej 3400 USD, przekracza ostatnie lokalne szczyty z 6 sierpnia i notowane jest najwyżej od 23 lipca.
- Dzisiejsza, niższa od oczekiwań dynamika wzrostu zapasów gazu ziemnego znosi dane sezonowe poniżej zakresu historycznego z ostatnich 5 lat. Z tego powodu widzimy popytową reakcją na NATGAS (+3,6%).
- Na rynku krypto panują mieszane nastroje. Bitcoin zyskuje obecnie 1%, podczas gdy Ethereum traci 0,7%.
