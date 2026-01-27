Podsumowanie dnia: Wall Street, EURUSD i ropa zyskują🗽Złoto utrzymuje hossę

- Seja w Europie była przeważnie pozytywna. Niemiecki DAX nieznacznie tracił, ale brytyjski FTSE 100 wzrósł prawie 0,6% dzięki znaczącemu udziałowi spółek surowcowych i wydobywających metale. Krajowy WIG20 odnotował prawie 0,3% wzrost, a śledzący średnie spółki mWIG40 wzrósł ponad 1%. Dane GUS z Polski wskazały, że stopa bezrobocia w Polsce wzrosła w grudniu do 5,7%, zgodnie z oczekiwanami rynków. Poprzednio odczyt wskazywał 5,6%.
- Nastroje Wall Street są dziś optymistyczne, a rynki czekają na jutrzejszą decyzję Fed i konferencję prasową przewodniczącego Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella. Najlepiej radzą sobie akcje spółek BigTech i producentów półprzewodników. Słabość widzimy w sektorze oprogramowania, gdzie prawie 4% spadają walory Oracle i ubezpieczeniowym, gdzie flagowa spółka United Health Group notuje 20% wyprzedaż
- Patrząc na dotychczasową serię wyników firm z USA wg. danych FactSet (stan na 23 stycznia; 13% spółek z S&P 500 przedstawiło wyniki), 75% z nich zaskoczyło pozytywnie pod względem zysków netto, a około 70% pod względem przychodów. Aktualnie r/r tempo wzrostu zysków dla S&P 500 wynosi ok. 8%, ale po wynikach BigTechów prawdopodobnie wskaźnik ten istotnie wzrośnie, być może nawet do ok. 15% r/r.
- Dane o nastrojach konsumentów w Stanach wg. Conference Board rozczarowały oczekiwania i spadły do 84,5, najniższego poziomu od 12 lat. Rynek oczekiwał 90,7 po 94,2 w grudniu. Ocena warunków bieżących także zawiodła prognozy, a przyszłe oczekiwania spadły niemal dwukrotnie mocniej, niż oczekiwano.
- Ceny domów wzrosły w USA m/m o 0,6% wobec 0,3% prognoz i 0,4% poprzednio, a ceny nieruchomości w 20 największych aglomeracjach USA (indeks Case/Schiller 20) wskazały na 1,4% wzrost r/r wobec 1,2% oczekiwań i 1,3% poprzednip. Dodatkowo cotygodniowa zmiana zatrudnienia wg. raportu ADP wskazała 7,5 tys. etatów, wobec 8 tys. poprzednio.
- Nastroje na rynku metali szlachetnych są pozytywne. Złoto utrzymuje się w okolicach 5090 USD za uncję i szybko 'pozbierało siły' po wczorajszej korekcie. Srebro cofnęło się do 107 USD za uncję, a analitycy Citi opublikowali raport, w którym spodziewają się wzrostu kruszcu do 150 USD za uncję.
- Ropa rośnie do prawie 65 USD za baryłkę i poziomów niewidzianych od połowy stycznia. Rynek wciaż uważnie obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, a po sesji w USA poznamy dane o zapasach wg. API. Gaz ziemny próuje wrócić do wzrostów po rolowaniu; prognozy pogody wg. NOAA wciąż wskazują na niższe od średnich temperatury na Wschodnim Wybrzeżu USA, na początku lutego.
- Nastroje rynku kryptowalut pozostają słabe, Bitcoin wciąż notowany jest w pobliżu 87,5 tys. dolarów i ma wyraźny problem z powrotem powyżej 90 tys. USD.
- Donald Trump w krótkim komwnetrzu dziś poinformował o pozytywnych skutkach trójstronnych rozmów Ukrainy, Rosji i USA, sugerując, że negocjacje mogą być bliżej pierwszego, potencjalnie istotnego rzełomu. Źródła prasowe informowały w ostatnim czasie, że USA były skłonne udzielić Ukrainie rozszerzonych gwarancji bezpieczeństwa w zamian za zgodę na oddanie Donbasu w ręce Rosjan.
- Jedna z największych europejskich spółek opublikowała wyniki po zakończeniu sesji. Francuski holding LVMH przedstawił raport za IV kwartał 2025 roku. Łączny zysk netto za cały 2025 rok spadł o 13% r/r do 10,9 mld euro, jednak spółka utrzymała dywidendę na poziomie 13 euro na akcję. Kurs akcji LVMH zareagował na publikację wyników bardzo spokojnie i praktycznie nie wykazał większych wahań.
- Zarząd LVMH pozostaje ostrożnie optymistyczny, podkreślając niepewność związaną z sytuacją geopolityczną. Gigant sektora dóbr luksusowych wypracował w 2025 roku łączne przychody na poziomie 80 mld euro, co pokazuje skalę wzrostu spółki na przestrzeni ostatniej dekady, mimo że organiczny wzrost sprzedaży spadł o 1% r/r. Warto jednak zaznaczyć, że w drugiej połowie roku dynamika organiczna ponownie stała się dodatnia i wyniosła 1%.
Źródło: xStation5
