Podsumowanie dnia: Wall Street i metale szlachetne odrabiają straty 🗽Microsoft traci 12%

- Nastroje w Europie były dziś mieszane. Niemiecki DAX odnotował ponad 2% spadki wobec potężnej paniki na akcjach giganta oprogramowania SAP, który rozczarował backlogiem, budząc obawy o popyt na rozwiązania spółki. Brytyjski FTSE wzrósł niespełna 0,2%, a CAC40 zamknął sesję płasko.WIG20 odnotował niewielki spadek i wymazał pokaźne wzrosty, spadając z okolic 3450 punktów do 3380 punktów wobec mocnych spadków akcji KGHM i wyprzedaży na rynku akcji w USA.
- Spadki na amerykańskiej giełdzie przyspieszyły po tąpnięciu na akcjach Microsoftu, które pociągnęły za sobą cały sektor oprogramowania; walory Microsoftu spadają prawie 12% wobec obaw o nadmierne inwestycje w AI (CAPEX). Ponad 10% wzrost akcji Meta Platforms nie zdołał odwrócić nastrojów w sektorze BigTech, a teraz inwestorzy przygotowują się na wyniki finansowe Apple, które poznamy po sesji.
- US100 początkowo spadał prawie 2,2%, ale obecnie traci -1,6% i podejmuje nieśmiałą próbę zażegnania dynamicznej wyprzedaży. Najlapiej radzi sobie kontrakt na DJIA (US30), a mniej skoncentrowany na technologicznych firmach US500 spada 0,8%. Najlepiej wśród dużych spółek radzi sobie dziś wspomniana Meta, IBM i Caterpillar - wszystkie pozytywnie zaskoczyły kwartalnymi wynikami.
- Fala spadków na rynkach akcji pociągnęła za sobą inne aktywa, które rosły w ostatnim czasie m.in. metale szlachetne. Złoto cofnęło się z historycznego rekordu w pobliżu 5600 USD za uncję i obecnie notowane jest przy 5350 USD za uncję, a srebro odbiło z 106 USD do niemal 115 USD za uncję obecnie
- Ceny ropy rosną o prawie 3% i zbliżają się do 70 USD wobec ryzyka ataku USA na Iran. Stany Zjednoczone skoncentrowały wokół Iranu znaczne siły US Navy, a Trump zagroził, że jeśli Teheran nie podpisze porozumienia nuklearnego, USA będą zmuszone uderzyć
- Kurs EURUSD 'obronił' okolice 1.19 i powoli wraca powyżej 1.195. Kryptowaluty tracą na fali słabnącego Bitcoina, którego cena spadła ponad 5%, do niespełna 84 tys. USD; Ethereum notowane jest 6% niżej, przy 2850 USD za uncję.
- Zgodnie z danymi EIA tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego w USA wyniosła -242 mld stóp sześciennych (bcf), wobec -238 bcf oczekiwanych oraz -120 bcf poprzednio. Kontrakty terminowe na gaz ziemny Henry Hub w USA spadły po publikacji raportu, ponieważ spadek zapasów okazał się niemal idealnie zgodny z prognozami - jednak wieczorem cena odbiła w kierunku 3,85 USD za MMBtu.
- Donald Trump przekazał, że Władimir Putin w rozmowie z nim zgodził się na zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przez kolejny tydzień wobec spodziewanej fali mrozów w Kijowie i okolicach. Kluczowym tematem co do którego nie ma zgody pozostaje los Donbasu, którego Ukraina nie chce oddać Rosji m.in. z uwagi na strategiczną dla bezpieczeństwa linię umocnień.
Źródło: xStation5
