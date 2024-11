Podsumowanie dnia: Wall Street zadowolone z nowego sekretarza skarbu. Bitcoin i dolar w odwrocie (25.11.2024)

Dolar deprecjonuje się na szerokim rynku, a Bloomberg Dollar Spot Index spadł o 0,3%. Euro wzmocniło się o 0,5% do poziomu 1,0470 USD, a brytyjski funt zyskał 0,1% do 1,2543 USD. Jen japoński umocnił się o 0,2% w stosunku do dolara do poziomu 154,40. Najmocniejszą walutą dnia był frank szwajcarski, który wzrósł odpowiednio o 0,4% w stosunku do EUR i 0,5% do USD.