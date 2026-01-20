Podsumowanie dnia: Wyprzedaż amerykańskich aktywów 💸 Kapitał płynie do złota i franka (20.01.2026)

Kontrakty na amerykańskie indeksy zmierzają do końca sesji głównie ze stratami, obciążone szeroką wyprzedażą w reakcji na eskalację napięć między Stanami a Europą. Najwięcej osuwa się S&P 500 ( US500 : -0,8%), niewiele mniej tracją Nasdaq i DJIA ( US30 , US100 : -0,6%).

Rynkowy sentyment obciąża głównie groźba Donalda Trumpa ws. nałożenia dodatkowych 10-procentowych ceł na kraje, które wysłały siły zbrojne na Grenlandię oraz szantaż, że zostaną one wycofane dopiero w momencie zawarcia umowy na sprzedaż wyspy. Parlament Europejski zareagował zablokowaniem ratyfikacji podpisanej w lato umowy handlowej między Stanami a UE.

Zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macron “rywalizacja z USA ma na celu podporządkowanie Europy, co jest nieakceptowalne”.

U.S. Bancorp pobił szacunki za IV kwartał, osiągając 6,97 mld USD przychodów i notując 18-procentowy skok zysku do poziomu 2,17 mld USD. Dzięki silnej bazie depozytowej i wynikowi odsetkowemu netto na poziomie 4,9 mld USD, bank utrzymał marżę na poziomie 3,15%, jednocześnie trzymając koszty w ryzach. Zarząd prognozuje stabilny, umiarkowany wzrost w 2026 roku.

Netflix zaaktualizował swoją ofertę przejęcia aktywów studyjnych i streamingowych Warner Bros Discovery (WBD) o wartości 82,7 mld USD na transakcję całkowicie gotówkową, utrzymując wycenę 27,75 USD za akcję. Ruch ten ma na celu uproszczenie transakcji i przyspieszenie głosowania akcjonariuszy (nawet w kwietniu) w kontrze do wrogiej oferty przejęcia całej firmy przez Paramount Skydance.

Europa zamknęła sesję w głębokiej czerwieni. Największe straty odnotowała giełda w Madrycie (SPA35: -1,7%) i Frankfurcie (DE40: -1,35%), łagodniejsze spadki obserwowaliśmy we Francji (FRA40: -0,65%) czy Wielkiej Brytanii (UK100: -0,75%).

Prezes Deutsche Banku oraz członek Rady Gubernatorów EBC Joachim Nagel oświadczył, że bank centralny jest blisko swojego celu stabilności cenowej, dodatkowo wspierając euro.

Indeks dolara osuwa się o 0,6% w reakcji na powrót tzw. Sell America , tj. wyprzedaży wszelkich aktywów denominowanych w USD (akcje, obligacje). Najsilniejszymi walutami sesji są frank ( USDCHF : -1%) oraz euro ( EURUSD : +0,75% do 1,1732), natomiast jen nie korzysta specjalnie ze statusu bezpiecznej przystani ze względu na rozwiązanie parlamentu przez premier Sanae Takeichi ( USDJPY : -0,1%, EURJPY : +0,7%).

Polityczny chaos wspiera odbicie na metalach szlachetnych. Złoto zyskuje 1,9% do 4760 USD, zaś srebro dodaje skromniejsze 0,2% do 94,45 USD.

NATGAS wybija się blisko 10% w reakcji na niższe od oczekiwań prognozy pogody w USA. Wzrosty przedłużają również ceny ropy – kontrakty na brent dodają 1%, natomiast na WTI 1,4%.

