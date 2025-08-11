Podsumowanie dnia: Wzrosty na Wall Street łapią zadyszkę, Ethereum najwyżej od 2021 roku

Indeksom brakuje kolejnych katalizatorów do wzrostu na początku tygodnia, a główne indeksy nie notują większych zmian, redukują za to początkowe wzrosty. Dolar amerykański odbija 0,34%; rynek czeka na dane CPI z USA w tym tygodniu. Trump ogłosił, że amerykański rząd będzie miał 15% udział w sprzedaży chipów AI do Chin (Nvidia, AMD), czyniąc 'Waszyngton' strategicznym partnerem, 'patronującym' umowom Intel (INTC.US) zyskuje dzisiaj nieco ponad 5% po doniesieniach, że CEO spółki planuje spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby omówić obawy zgłoszone w zeszłym tygodniu dotyczące rzekomych powiązań z chińskimi firmami.

Dell Technologies (DELL.US) zyskuje 1,70% po tym jak ogłosił pogłębioną współpracę z Nvidią i Elastic w ramach swojej platformy AI Data Platform.

Micron (MU.US) zyskuje prawie 3% po tym jak spółka podniosła prognozę na IV kwartał fiskalny (kończący się 28 sierpnia), wskazując na silniejszy wzrost cen DRAM i dobrą realizację.

Według źródeł Bloomberga, zidentyfikowane dokumenty mają dokładnie opisywać działania amerykańskiego banku Citigroup, który miał na celu kontynuację legalnej działalności z Heritage Trust po nałożeniu sankcji na Suleimana Kerimova w 2018 roku. Akcje Citigroup spadły po tych doniesieniach, prawdopodobnie w obawie przed karą regulacyjną i śledztwem federalnym.

Akcje czołowego, niemieckiego producenta uzbrojenia, w tym pocisków artyleryjskich 155 mm i pojazdów wojskowych Rheinmetall (RHM.DE) tracą dziś prawie 4% wobec szans na rozejm w Ukrainie.

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) opublikowało dziś przed otwarciem rynku wyniki za 2Q25. Spółka odnotowała wzrosty przychodów na fali pozytywnego trendu na rynku złota, jednak mocno negatywnym sygnałem jest wyraźny spadek wolumenu sprzedaży spowodowany odpisem w związku z utratą kontroli nad kopalnią w Mali.

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) na ICE rosną dziś o ponad 7%, a doniesienia o ekstremalnej pogodzie (susze, ulewy) w Afryce, w połączeniu z obawami o podaż sprawiły, że spora ilość pozycji krótkich na kakao została zlikwidowana, wymuszając pokrywanie ich przez traderów oczekujących spadku cen.

Złoto traci 1,23% do 3350 USD za uncję. Donald Trump oraz Władimir Putin prawdopodobnie spotkają się w drugim tygodniu sierpnia, choć dopiero w trakcie weekendu ogłoszono, że do spotkania ma dojść na Alasce. Spotkanie będzie dotyczyło osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni na Ukrainie, a potencjalne luzowanie geopolitycznych napięć sprawia, że metale tracą

Bitcoin cofa się poniżej 120,000 USD pod presją niepewnych nastrojów na rynku akcji. Jednak odmienną sytuację obserwujemy na Ethereum, gdzie napływający kapitał instytucjonalny podtrzymuje popyt. Ethereum zyskuje dzisiaj 0,98% do 4,290 USD - najwyżej od hossy w 2021 roku.

Bowman i Jefferson z Fed są brani pod uwagę jako kandydaci na szefa Rezerwy Federalnej, w miarę jak Donald Trump poszerza grono kandydatów na stanowisko .

