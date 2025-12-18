Podsumowanie dnia: Za nami EBC i BoE; czas na BoJ 🚨

- Czwartkowa sesja na międzynarodowych rynkch finansowych przyniosła pokaźe wzrosty notowań głównych indeksów giełdowych, spadki wycen Bitcoina oraz NATGASu, a także trend boczny na GOLD.
- W chwili tworzenia tego wpisu US100 dodaje 2,7%. W tym samym czasie na rynku FX domimuje dolar australijski. Najwiękze presje spadkowe widzimy natomaist na euro oraz jenie japońskim.
- Inwestorzy optymistycznie reagowali na raport inflacyjny z listopada, który pokazał wzrost cen o 2,7% rok do roku (CPI) oraz 2,6% dla CPI core, poniżej prognoz analityków. Co więcje, rynek zyskał dodatkowy impet po silnych wynikach Micron Technology, który pobił oczekiwania i wzniósł się o 13%, reaktywując hossę na spółkach technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją.
- Jutro poznamy najnowszą decyzję BoJ w kwestii zmian stóp procentowych. Powszechnie uważa się, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe o 25 pb oraz ogłosi cykl sprzedaży posiadanych w bilansie ETFów.
- Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił dzisiaj główne stopy procentowe dla Strefy Euro na niezmienionym poziomie (st. depozytowa: 2%). Decyzja była zgodna z konsensusem. Uwagę inwestorów przyciągnęły za to podwyższone prognozy dla inflacji i PKB w 2026 roku, wskazujące na rosnący optymizm wobec kondycji gospodarki Strefy Euro w EBC.
- Wydźwięk narracji Christine Lagarde pozostaje neutralny i reafirmuje aktualny poziom polityki monetarnej w Strefie Euro. EBC spodziewa się nieco dynamiczniejszego odbicia aktywności ekonomicznej w Strefie Euro, głównie dzięki większej pewności konsumentów, wzrostowi płac realnych i spadkowi bardzo kosnerwatywnej stop oszczędności. Perspektywy dla inflacji, choć stabilne, pozostają niepewne wraz z tym jak wzrost presji w usługach jest balansowany przez spadek cen dóbr. Kurs EURUSD nieco wycofał się po silnym wybiciu wywołanym znacznie niższym od oczekiwań odczycie inflacji w USA.
- Bank Anglii, pod presją słabnącej gospodarki i niższej inflacji, obniżył stopy procentowe na dzisiejszej konferencji o 25pb - co okazało się zgodne z oczekiwaniami rynku. Komunikat który towarzyszył obniżce był jednak niespodziewanie jastrzębi, szczególnie biorąc pod uwagę sentyment rynku i otoczenie makroekonomiczne Wielkiej Brytanii.
- Zgodnie z oczekiwaniami Norges Bank utrzymał stopy procentowe bez zmian. Główna stopa to obecnie 4,0%. Norges Bank minimalnie zmienia prognozy gospodarcze, choć nie dają one wyraźnej zmiany ogólnego obrazu otoczenia makro.
- Dane GUS dostarczyły wglądu w sytuację zatrudnienia i przemysłu w Polsce, z których można wyciągnąć szereg wniosków. Najbardziej rzuca się w oczy spadek produkcji przemysłowej, znacznie poniżej oczekiwań na poziomie wzrostu o 2,7%. Zatrudnienie w ujęciu rocznym spada o -0,8% jednak spadek ten jest mniejszy niż oczekiwał rynek. Wzrosły za to wynagrodzenia i to powyżej oczekiwań, 7,1% wobec oczekiwanych 6,3%. Oznacza to, że sytuacja rynku pracy poprawiła się pod koniec roku. Taki układ danych pozwala zachować NPB swoją obecną politykę stymulowania gospodarki przez cięcia stóp, jednak decydenci muszą uważnie śledzić dalsze tempo wzrostu wynagrodzeń, aby uniknąć ponownej spirali cenowo-płacowej.
- NATGAS ma za sobą ciężką sesję. Kontrakty kontynuują techniczne zejście poniżej 200-dniowej EMA, tracąc tylko dzisiaj blisko 10% (po rolowaniu kontraktu). Odczyt o zapasach gazu wg EIA wykazał wartość minimalnie mniejszą niż ta wskazana przez prognozę, a oznacza to że popyt został w niewielkim stopniu przeszacowany.
