Podsumownie dnia: Wzrosty na Wall Street, ropa cofa się z lokalnych szczytów 📌

- Sesja europejska zakończyła się wzrostami głównych indeksów, mimo utrzymującej się zmienności na rynku ropy i ostrożnego stanowiska banków centralnych. FTSE 100 wzrósł o 1,6% po tym, jak Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian. DAX zyskał 1,4%, a CAC 40 wzrósł o 0,5%, po decyzji EBC o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.
- Decyzje EBC i Banku Anglii wpisały się w szerszy obraz ostrożności banków centralnych, po wcześniejszych decyzjach Fedu i Banku Japonii o braku zmian w polityce pieniężnej. W Azji nastroje były słabsze: Hang Seng stracił 1,3%, natomiast indeksy w Szanghaju wzrosły podczas piątkowej sesji nieznacznie, bo tylko 0,1% po danych wskazujących na lekkie spowolnienie aktywności przemysłowej w Chinach.
- Rynek ropy pozostaje bardzo zmienny, a ceny Brent gwałtownie rosły w nocy w reakcji na obawy o długotrwałe zakłócenia podaży związane z wojną z Iranem. Najaktywniej handlowany kontrakt Brent z dostawą w lipcu wzrósł chwilowo do 114,70 USD za baryłkę, po czym cofnął się w okolice 107 USD i stabilizował przy 110,03 USD, tracąc 0,4%. Cena Brent pozostaje wyraźnie powyżej poziomów sprzed wojny, kiedy baryłka kosztowała około 70 USD.
- Wall Street utrzymuje się blisko historycznych szczytów, wspierana przez mocne wyniki dużych spółek mimo wysokich cen ropy i niepewności makroekonomicznej. S&P 500 rośnie o 0.7% i znajduje się nieznacznie powyżej rekordu z początku tygodnia, a kontrakty na indeks Dow Jones Industrial Average rosną prawie 1,8%. Nasdaq Composite rośnie skromniej, o 0,4%, ponieważ presja na część dużych spółek technologicznych ogranicza skalę zwyżki ale i tak zmierza do zamknięcia rekordowego miesiąca od 6 lat. Akcje Alphabet zyskują 7,5% po wynikach, które niemal dwukrotnie przebiły oczekiwania analityków dotyczące zysku. Caterpillar, Eli Lilly i Royal Caribbean rosną, po publikacji wyników lepszych od konsensusu rynkowego.
- Meta Platforms traci 8,9% mimo lepszych od oczekiwań wyników, ponieważ inwestorzy koncentrują się na wyższych planowanych nakładach inwestycyjnych związanych z AI, a Microsoft spada o 5,5% po podniesieniu prognoz wydatków inwestycyjnych, choć analitycy pozytywnie oceniają przyspieszenie w segmencie Azure. Amazon także traci prawie 1,5% mimo wyników powyżej oczekiwań, co pokazuje, że przy wysokich wycenach sama pozytywna niespodzianka wynikowa może nie wystarczyć do dalszych wzrostów.
- Rentowności obligacji USA spadają po cofnięciu cen ropy, a rentowność 10-letnich Treasuries obniża się do 4,39% z 4,42%. Dane makro z USA pokazały wolniejsze od oczekiwań przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I kwartale, przy jednoczesnym pogorszeniu wskaźnika inflacji w marcu zgodnie z oczekiwaniami. Dane z rynku pracy pozostają relatywnie mocne, ponieważ liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła, sygnalizując ograniczoną skalę zwolnień mimo zapowiedzi redukcji zatrudnienia przez część firm.
- Złoto i srebro notują pokaźne wzrosty w odpowiedzi na słabość amerykańskiego dolara,a EURUSD zyskuje ponad 0,5% w kierunku 1.173. Bitcoin zyskuje dosyć ostrożnie i wciąż notowany jest w pobliżu 76 tys. USD, sugerując ograniczny apetyt na ryzyko na rynku kryptowalut.
OIL (interwał H1)
Źródło: xStation5
