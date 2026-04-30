📈 EURUSD rośnie 0.5%

EBC pozostawił dziś stopy procentowe bez zmian, sygnalizując jednocześnie, że presja cenowa ze strony rynku energii może prowadzić do wzrostu i destabilizacji cen energii, nawet jeśli konflikt z Iranem zostanie zakończony. Zwiększa to niepewność i może hamować europejską gospodarkę. Bank będzie obserwował nie tylko samą inflację, ale także reakcję rynków i konsumentów, co sprawia, że dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro pozostają wysoce niepewne.
Dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA nie były jednoznacznie mocne. Wzrost gospodarczy lekko rozczarował: PKB wyniósł 2,0% wobec oczekiwanych 2,3%. Konsument pozostaje jednak relatywnie odporny: nominalne wydatki wzrosły o 0,9% m/m, a dochody osobiste pozytywnie zaskoczyły. Rynek pracy również pozostaje napięty, o czym świadczy liczba wniosków o zasiłek wyraźnie poniżej oczekiwań.
Większym problemem pozostaje inflacja. Główny indeks PCE nadal jest podwyższony, bazowy PCE w ujęciu wstępnym okazał się wyższy od oczekiwań, a indeks kosztów zatrudnienia przyspieszył do 0,9%, sugerując, że presja płacowa nie wygasła całkowicie. Ogólnie nie są to dane recesyjne, ale nie dają też jasnego sygnału dezinflacyjnego. Dla Fedu wspierają ostrożne podejście i ograniczają presję na szybkie obniżki stóp.
Dzisiejsze dane makro z USA
- PKB USA (kw/kw, annualizowany): 2,0% vs 2,3% oczekiwano, 0,5% poprzednio
- Indeks cen PKB: 3,6% vs 3,9% oczekiwano, 3,7% poprzednio
- Deflator PKB SA Advance: 3,6% vs 3,6% oczekiwano, 3,7% poprzednio
- Wstępny indeks cen PCE: 4,5% vs 4,5% oczekiwano, 2,9% poprzednio
- Wstępny bazowy PCE: 4,3% vs 4,1% oczekiwano, 2,7% poprzednio
- Indeks cen PCE r/r: 3,5% vs 3,5% oczekiwano, 2,8% poprzednio
- Indeks cen PCE m/m: 0,7% vs 0,7% oczekiwano, 0,4% poprzednio
- Bazowy indeks cen PCE r/r: 3,2% vs 3,2% oczekiwano, 3,0% poprzednio
- Bazowy indeks cen PCE m/m: 0,3% vs 0,3% oczekiwano, 0,4% poprzednio
- Wydatki konsumentów m/m: 0,9% vs 0,9% oczekiwano, 0,5% poprzednio
- Dochody osobiste m/m: 0,6% vs 0,3% oczekiwano, -0,1% poprzednio
- Realna konsumpcja prywatna m/m: 0,2% vs 0,3% oczekiwano, 0,1% poprzednio
- Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 189 tys. vs 212 tys. oczekiwano, 214 tys. poprzednio
- Kontynuowane wnioski o zasiłek: 1,785 mln vs 1,815 mln oczekiwano, 1,821 mln poprzednio
- Indeks kosztów zatrudnienia: 0,9% vs 0,8% oczekiwano, 0,7% poprzednio
EURUSD, interwał D1
Źródło: xStation5
Inflacja w strefie euro ponownie rośnie, a jeśli europejscy konsumenci pokażą odporność, podwyżki stóp procentowych przez EBC nie będą całkowicie „poza stołem”.
Źródło: XTB Research, ECB, Macrobond
Analiza techniczna 📈 Złoto zyskuje 1,5% wobec słabszego dolara
US Open: Wzrosty na Wall Street wyhamowują 📉 Akcje Caterpillar na fali po wynikach
🔵Konferencja prasowa EBC: Wyraźne stanowisko wyczekiwania. Euro cofa się
Przegląd rynkowy: Rekordowe odbicie na UK100 🇬🇧 🚀 Europa w euforii przed EBC 🇪🇺 📈
