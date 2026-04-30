Analiza techniczna 📈 Złoto zyskuje 1,5% wobec słabszego dolara

Słabszy dolar amerykański i niższe rentowności wspierają odbicie cen złota, które próbuje przełamać dziś słabszą passę z ostatnich tygodni i wrócić trwale powyżej 4600 USD za uncję. Patrząc na poziomy zniesień Fibonacciego ostatniego, dominującego impulsu spadkowego, widzimy,że okolice 4440 USD mogą pełnić funkcję istotnego wsparcia wobec 23,6 zniesienia Fibo, wspartego dodatkowo price action. Z drugiej strony 4660 USD wydaje się istotnym poziomem krótkoterminowego oporu z którego już dziś cofnęła się cena, a gdzie przebiega 38,2 zniesienie Fibo. Kolejnym istotnym oporem byłby poziom 4800 USD za uncję, gdzie widzimy EMA50 (pomarańczowa linia). Źródło: xStation5 Jeśli mielibyśmy przyjąć, że obecna faza rynku złota powtórzy scenariusz poprzedniej - moglibyśmy oczekiwać, że w ciąu kilku kolejnych dni wzrośnie zmienność cen kruszcu, który ostatecznie będzie określi, czy trend spadkowy wróci czy też może odwróci się na wzrostowy, kierując metal powyżej 5000 USD za uncję. Źródło: xStation5

