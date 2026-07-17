Polimex Mostostal: rynkowa korekta kursu akcji

Inwestorzy obserwujący GPW zadają sobie pytanie, czy obecna przecena walorów budowlanej spółki to jedynie przejściowa realizacja zysków. Nagłe roszady kadrowe w zarządzie oraz mniejsza dynamika zysków wywołały sporo niepewności na rynku kapitałowym. Analizujemy, jak fundamentalne kontrakty, perspektywy ekspansji zagranicznej oraz nowy podział sil wpływają na długoterminowy kurs akcji Polimex Mostostal.

Korekta kursu Polimeksu po udanym roku

Po bardzo mocnym 2025 roku akcje Polimeksu Mostostalu w 2026 roku wyraźnie skorygowały notowania. Od początku roku kurs spadł już blisko 20 proc., a inwestorzy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu kupowali historię odbudowy wartości spółki, zaczęli ostrożniej patrzeć na ryzyka. Przecena zbiegła się w czasie z nagłym odwołaniem prezesa Jakuba Stypuły, co dodatkowo zwiększyło niepewność wokół przyszłości firmy.

Jednocześnie trudno znaleźć sygnały, które wskazywałyby na gwałtowne pogorszenie fundamentów Polimeksu. Spółka nadal rozwija portfel kontraktów, zwiększa możliwości realizacji dużych projektów i pozostaje aktywna w obszarach, które mogą być kluczowe dla polskiej gospodarki w kolejnych latach. Rynek nie wycenia dziś końca historii wzrostowej, ale sprawdza, czy zmiana układu zarządczego nie wpłynie na tempo realizacji ambitnych planów.

Droga notowań giełdowych Polimeksu Mostostal

Historia notowań Polimeksu Mostostalu w ostatnich kilkunastu miesiącach przypomina drogę wielu spółek, które po okresie zapomnienia wracają do zainteresowania inwestorów. Jeszcze na początku 2025 roku firma nie była postrzegana jako jeden z najbardziej oczywistych beneficjentów ożywienia inwestycyjnego. Z czasem sytuacja zaczęła się jednak zmieniać.

Rosnące znaczenie energetyki, duże projekty infrastrukturalne oraz perspektywa udziału w odbudowie Ukrainy sprawiły, że inwestorzy zaczęli inaczej patrzeć na przyszłość spółki. Polimex przestał być wyłącznie firmą budowlaną obciążoną trudną historią, a zaczął być traktowany jako wykonawca mogący skorzystać na wieloletnim cyklu inwestycyjnym. W efekcie kurs w 2025 roku dynamicznie rósł. Wzrost zainteresowania spółką sprawił jednak, że oczekiwania rynku również znacząco wzrosły. Po okresie silnych zwyżek pojawił się moment, w którym inwestorzy zaczęli bardziej szczegółowo analizować ryzyka.

W 2026 roku obraz wyraźnie się zmienił. Akcje znalazły się pod presją, a inwestorzy zaczęli zadawać pytanie, czy wcześniejszy optymizm nie wyprzedził zbyt mocno rzeczywistych wyników. Korekta nie wynika jednak z jednego wydarzenia. To połączenie naturalnej realizacji zysków po bardzo dobrym okresie, ostrożniejszego podejścia do spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz nagłej zmiany na stanowisku prezesa.

Analiza wyników finansowych spółki

Jednym z argumentów wykorzystywanych przez bardziej ostrożnych inwestorów jest pogorszenie dynamiki wyników. Spadek zysku netto w ujęciu rocznym wygląda niekorzystnie, szczególnie po okresie, gdy kurs dyskontował poprawę sytuacji finansowej.

Bliższa analiza pokazuje jednak, że obraz nie jest jednoznaczny. Na wynik netto wpływ miały między innymi kwestie podatkowe, a nie gwałtowne pogorszenie działalności operacyjnej. Dla inwestorów ważniejsze od samego poziomu zysku w jednym kwartale jest to, czy spółka utrzymuje zdolność to pozyskiwania nowych kontraktów i czy posiada zasoby pozwalające wykorzystać dobrą koniunkturę.

Pod tym względem sytuacja Polimeksu pozostaje interesująca. Spółka nadal dysponuje znaczącym portfelem zamówień, a jej sytuacja finansowa pozwala na dalszą aktywność inwestycyjną. Nie wygląda na firmę, która musi ograniczać działalność albo szukać sposobu na przetrwanie trudniejszego okresu. To właśnie różnica między krótkoterminowym wynikiem a długoterminową perspektywą biznesu jest jednym z głównych powodów, dla których obecna wycena spółki budzi dyskusje.

Odwołanie prezesa wywołuje niepewność

Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia rynku była decyzja o odwołaniu Jakuba Stypuły z funkcji prezesa. Zmiana na stanowisku szefa spółki zawsze jest istotnym wydarzeniem, ale w przypadku Polimeksu reakcja inwestorów była szczególnie widoczna. Stypuła był bowiem kojarzony z okresem odbudowy zaufania do firmy oraz próbą stworzenia nowej historii inwestycyjnej wokół spółki.

Za jego kadencji Polimex mocniej komunikował ambicje związane z energetyką, dużymi projektami infrastrukturalnymi oraz ekspansją zagraniczną. Dlatego nagła zmiana została odebrana przede wszystkim jako pytanie o przyszłość strategii.

Sama decyzja rady nadzorczej nie musi jednak oznaczać negatywnego scenariusza. Część inwestorów zwraca uwagę, że Polimex znajduje się obecnie w momencie, w którym potrzebne mogą być inne kompetencje zarządcze niż wcześniej. Spółka chce uczestniczyć w dużych projektach energetycznych, przemysłowych i zagranicznych, a skuteczne zarządzanie takim biznesem wymaga doświadczenia w bardzo konkretnych obszarach.

Dla rynku najważniejsze będzie teraz nie samo nazwisko nowego prezesa, ale to, czy zmiana przełoży się na sprawniejszą realizację strategii, czy też stanie się źródłem dodatkowej niepewności.

Nowe limity gwarancyjne i kontrakty

Oceniając sytuację Polimeksu, warto spojrzeć nie tylko na kurs i wyniki kwartalne, ale także na bieżącą działalność operacyjną.

W przypadku firm budowlano inżynieryjnych jednym z najważniejszych elementów jest dostęp do gwarancji kontraktowych. Pozwalają one startować w dużych przetargach i realizować projekty o wysokiej wartości. Polimex zwiększa swoje możliwości w tym zakresie, między innymi poprzez rozszerzanie limitów gwarancyjnych. Ostatnio spółka podpisała aneks zwiększający odnawialny limit gwarancyjny KUKE do 86 mln zł. To ważny sygnał, ponieważ instytucje finansowe przy ocenie takich limitów analizują zarówno kondycję finansową przedsiębiorstwa, jak i perspektywy jego działalności.

Równocześnie spółka pozostaje zaangażowana w duże projekty energetyczne i infrastrukturalne. Wśród nich znajdują się prace związane z morską energetyką wiatrową Baltica 2 oraz projektem CCGT Gdańsk. Są to kontrakty rozłożone na wiele lat, które zwiększają przewidywalność przyszłych przychodów. Z punktu widzenia inwestorów jest to istotny argument. Mimo zamieszania na poziomie zarządczym działalność operacyjna spółki pozostaje aktywna.

Udział w odbudowie Ukrainy jako szansa

Jednym z najciekawszych elementów strategii Polimeksu jest wejście na rynek ukraiński. Spółka wskazuje, że chce wykorzystać swoje doświadczenie w energetyce, przemyśle i infrastrukturze przy odbudowie Ukrainy. Potencjalna skala tego rynku jest ogromna, szczególnie w obszarach związanych z energetyką i odbudową infrastruktury krytycznej.

Polimex buduje relacje z międzynarodowymi partnerami, między innymi firmami technologicznymi oraz instytucjami finansującymi projekty odbudowy. Jeżeli spółce uda się zdobyć istotną pozycję przy takich inwestycjach, może to stać się jednym z ważniejszych źródeł wzrostu w kolejnych latach. Jednocześnie Ukraina pozostaje elementem przyszłości, a nie obecnego wyniku finansowego. Ryzyko geopolityczne, tempo odbudowy oraz sposób finansowania projektów sprawiają, że inwestorzy muszą traktować ten kierunek jako potencjalną szansę, a nie pewny scenariusz.

Przyszłość notowań giełdowych spółki

Obecna sytuacja Polimeksu Mostostalu pokazuje różnicę między tym, jak rynek wycenia emocje, a tym, jak wygląda rzeczywista działalność spółki.

Z jednej strony inwestorzy mają powody to ostrożności. Kurs po bardzo dobrym 2025 roku był już wysoko, wyniki nie rosły tak dynamicznie, jak wcześniej oczekiwano, a zmiana prezesa stworzyła pytania dotyczące dalszego kierunku rozwoju. Z drugiej strony nie widać obecnie sygnałów, które wskazywałyby na fundamentalne załamanie biznesu. Spółka nadal zdobywa kontrakty, rozwija możliwości wykonawcze i działa w sektorach, które powinny korzystać z wieloletnich inwestycji.

Dlatego obecny spadek kursu można interpretować bardziej jako korektę oczekiwań i zaufania rynku niż jako prostą reakcję na pogorszenie sytuacji firmy. Najbliższe miesiące pokażą, czy nowy układ właścicielski będzie w stanie przekonać inwestorów, że zmiana prezesa była elementem dalszego rozwoju Polimeksu. Ostatecznie o wycenie spółki zdecyduje nie sama polityka kadrowa, ale zdolność do zamiany dużego portfela projektów w stabilne wyniki finansowe.

Jeżeli Polimex utrzyma tempo pozyskiwania kontraktów i skutecznie wykorzysta szanse w energetyce oraz infrastrukturze, obecna korekta może okazać się jedynie przystankiem po bardzo mocnym okresie wzrostów. Jeżeli jednak rynek uzna, że zmiany organizacyjne zwiększyły ryzyko realizacji strategii, odbudowa zaufania może potrwać znacznie dłużej.

Źródło: xStation5