Przegląd rynkowy: Spółki tech wynoszą indeksy w Europie na nowe szczyty, metale na fali (07.08.2026)

Indeksy i spółki: Kontrakty na szeroki europejski indeks Stoxx 50 ( EU50 : +0,6%) biją dziś kolejne rekordy (przy 6560 pkt.) i prawdopodobnie zakończą trzeci z rzędu tydzień zysków, wspartych lepszymi od oczekiwań wynikami wielu kluczowych biznesów w Europie.

Europa Zachodnia: na czele zysków w Europie plasują się kontrakty na niemiecki DAX ( DE40 : +0,7%), następnie brytyjski FTSE 100 ( UK100 : +0,6%), szwajcarski SMI ( SUI20 : +0,6%), holenderski AEX (NED25: +0,4%), włoski FTSE MIB ( ITA40 : +0,4%), francuski CAC 40 ( FRA40 : 0,2%) oraz włoski IBEX 35 ( SPA35 : +0,2%).

DAX: zyski w Niemczech napędzają głównie giganci technologiczny ( SAP : +3,9%, Infineon : +3%) oraz odbijający po wynikach Siemens (+2,3%). Zalegają z kolei producenci aut ( Daimler : -3,5%, Porsche : -1%, Volkswagen : -0,4%) czy Rheinmetall (-0,6%. Deutsche Telekom (-1,2%) wymazuje część wczorajszych, post-wynikowych zysków.

GPW: Rodzimy WIG20 jest jednym z niewielu czerwonych punktów w Europie ( W20 : -0,2%) przez realizację zysków na największych bankach ( PKO BP : -0,4%, Erste : -0,6%, Alior : -0,3%, Pekao : -0,9%, mBank : -1,2%) czy spadki po wynikach na Orlenie (-2%) i Modivo (-4,7%). CD Projekt (+2,9%) jest 15. najlepszą spółką w indeksie Stoxx 600.

Allianz: W II kwartale Allianz wypracował 4,87 mld EUR zysku operacyjnego, przebijając prognozy rynkowe (4,58 mld EUR). Spółka podtrzymała całoroczny cel zysku w przedziale 16,4–18,4 mld EUR i kontynuuje program skupu akcji o wartości 2,5 mld EUR (1,4 mld EUR zrealizowano w H1). Napływy netto zewnętrznych aktywów do PIMCO wyniosły 32 mld EUR. Sentyment osłabiły nieco słabsze od oczekiwań wyniki z ubezpieczeń. Akcje wymazały większość strat z początku sesji i aktualnie tracą marginalne 0,3%. Optymizm w Europie jest dość szeroki, jednak największa koncetracja wzrostów jest w sekotrze tech i przemyśle. Źródło: XTB Research Gospodarka i geopolityka: Trump oświadczył, że “[Prezes Fed] Kevin Warsh jest wspaniały i nie będzie go krytykował."

Prezes Fed ze St. Louis, Alberto Musalem , oświadczył, że na lipcowym posiedzeniu opowiadał się za podwyżką stóp o 25 pb (Fed utrzymał stopy na poziomie 3,5–3,75%). Wskazał, że wczesne, stopniowe ruchy są mniej kosztowne i zapobiegają odkotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych, dodając, że bank centralny powinien być gotowy na zaskoczenie rynków.

Produkcja przemysłowa w Niemczech w czerwcu wzrosła o 0,2% m/m (-0,1% r/r), a w ujęciu trzymiesięcznym o 0,7%. Głównym motorem wzrostu był sektor motoryzacyjny (+3,6%) i sprzęt transportowy (+8,4%). Wzrost hamowały spadki w budowie maszyn (-3,9%) oraz branżach energochłonnych (-1,8%). Sam przemysł (bez energii i budownictwa) pozostał bez zmian.

Niemiecki eksport wzrósł w czerwcu o 0,9% m/m do rekordowych 139,3 mld EUR (+6,6% r/r), a import skoczył o 4,4% m/m do 123,9 mld EUR. Nadwyżka handlowa skurczyła się do 15,4 mld EUR (z 19,3 mld EUR w maju). Eksport do USA spadł o 14,2% m/m, z kolei import z Chin wzrósł o 9,1%.

Deficyt handlowy Francji wzrósł w II kwartale 2026 r. do 19,2 mld euro. Import skoczył o 5,5% (głównie przez wyższe ceny węglowodorów spowodowane wojną w Iranie), wyprzedzając wzrost eksportu (3,1%), napędzany głównie sektorem lotniczym. Mimo ogólnego pogorszenia bilansu, Francja zdołała zwiększyć swoje udziały w rynku globalnym. Pomimo silnego odbicia z msc. na msc., roczny wzrost produkcji ociera się o stagnację. Źródło: XTB Research na podstawie danych Macrobond FX, metale, energia: Indeks dolara ( USDIDX ) pozostaje w zawieszeniu przed publikacją kluczowego raportu z rynku pracy w USA ( NFP ). Najsilniejszą walutą G10 jest dzisiaj frank, a najsłabszą – funt. USDJPY traci 0,1%, ale utrzymuje się około 2% powyżej dołka powstałego w wyniku interwencji Tokio i Waszyngtonu. EURUSD zyskuje 0,1% do 1,1530.

Kontrakty na ropę brent ( OIL ) tracą 2,1% do 81,80 USD za baryłkę na fali raportów, że USA, Iran i Oman “zbliżają się do porozumienia” ws. Czasowego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Metale szlachetne przedłużają serię wzrostów pomimo braku zmienności na dolarze. Złoto zyskuje 1,8% do 4320 dolarów za uncję, natomiast srebro dodaje 4,6% do najwyższego od końcówki czerwca poziomu 64,40 dolarów. EURUSD jest przyklejony do 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100; ciemny fiolet) przed publikacją danych NFP. Na zółto notowania złota. Źródło: xStation5

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