US OPEN: Płytkie odbicie w cieniu słabego rynku pracy

Wyjątkowo skrajne dane z rynku pracy na chwilę przyćmiły wydarzenia z Zatoki Perskiej oraz sezon wyników. Istotne rozczarowanie spadkiem NFP zepchnęło dolara niżej oraz pomogło w niewielkim odbiciu na głównych indeksach.

Spadek NFP oraz znaczne wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń (blisko 0% w ujęciu miesięcznym) znacznie zmieniają wyceny względem polityki monetarnej Fed, a to wspiera wyceny spółek mimo problemów na rynku pracy. Rosną również ceny złota.

Niepokój z rynku akcyjnego wyraźnie przesunął się na rynek długu. Rentowności amerykańskich obligacji szybują, a rynek zaczyna coraz głośniej pytać o wiarygodność Fedu, co jest istotnym testem dla nowego prezesa, tak szybko po jego nominacji.

Sytuacja w Zatoce Perskiej pozostaje ambiwalentna. Wymiana ognia chwilowo ustała, a Iran ma negocjować z Omanem umowę, która miałaby częściowo normalizować transfer przez cieśninę.

Ruchy w NASDAQ100

Dzisiejsze ruchy w indeksie technologicznym koncentrują się wokół spółek SaaS oraz wybranych producentów półprzewodników. Jest to pokłosie sezonu wyników, który poważnie kwestionuje zasadność zjawiska „SaaS-apokalipsy”. W drugą stronę poruszają się większe spółki, głównie półprzewodniki oraz detaliści. Ci drudzy mogą znaleźć się pod ew. presją spadających zarobków.

Wiadomości ze spółek

Atlassian Corp (TEAM.US): Dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw miażdży obawy o AI i SaaS, raportuje fenomenalny wzrost w Q2 2026. Akcje spółki zyskują ponad 30% na otwarciu sesji w USA. Spółka wyraźnie pobiła oczekiwania we wszystkich kategoriach, wśród nich wyróżnia się wzrost należności w okolicy 40%.

Cloudflare (NET.US): Spółka wyspecjalizowana w cyberbezpieczeństwie oddala obawy o spadek marży wynikami za Q2 2026. Oczekiwania wobec przychodów i zysków zostały pobite o ok. 5%, jednak to prognozy zarządu były w centrum uwagi. Na fali zapotrzebowania na rozwiązania chmurowe przychód na koniec roku ma osiągnąć ponad 2,86 miliarda USD. Akcje spółki rosną o ok. 15%.

Airbnb (ABNB.US) : Operator platformy do najmu krótkoterminowego opublikował wyniki za Q2 2026, w którym wykazał wzrost przychodu o 17%, istotnie powyżej oczekiwań. Akcje zyskują ok. 8%.

Hertz (HTZ1.US): Spółka zajmująca się wynajmem samochodów kontynuuje falę wzrostów na fali wyników za Q2. Zgodnie z oczekiwaniami niektórych analityków mundial okazał się punktem zwrotnym i spółce udało się zaskoczyć niemal dwukrotnie lepszymi EPS niż oczekiwał rynek.

Analiza techniczna US100 (D1)

Kurs wyłamał się z trendu spadkowego, broniąc przy tym średnich EMA 100 oraz EMA 200. Popyt wyraźnie i dość gwałtownie odzyskał inicjatywę, jednak przed kolejną falą wzrostu może upłynąć trochę czasu. Przemawia za tym RSI, które równie szybko znormalizowało się po spadku do rekordowo niskich poziomów. Górna granica trendu spadkowego może służyć teraz za wsparcie, tak samo jak EMA 100. Obecnie głównym wyzwaniem dla kupujących będzie pokonanie poziomu ~30 000 i dalsza wspinaczka w stronę 31–32 tys. punktów. Źródło: xStation 5

Dane Makroekonomiczne

Kluczowe na piątkowej sesji okazały się dane NFP za lipiec.

Sam NFP pokazał wartość -23 tys. wobec oczekiwań w okolicy 80 tys. Żaden z istotnych banków inwestycyjnych czy ośrodków analitycznych nie opublikował poprawnej prognozy. Z uwagi na fakt, że fenomen ten zaczyna się powtarzać w ostatnich miesiącach, coraz więcej pytań pojawia się na temat jakości danych oraz realnego stanu rynku pracy w USA. Ujemne rewizje danych za poprzednie miesiące nie poprawiają poglądu na sytuację.