Polimex Mostostal z rekordowym odbiciem. Wyniki potwierdzają zmianę trendu

Polimex Mostostal zaprezentował wyniki, które można uznać za wyraźny punkt zwrotny w historii spółki. Po relatywnie kiepskich poprzednich latach firma nie tylko wróciła do rentowności, ale zrobiła to w dużej skali, jednocześnie znacząco zwiększając przychody i poprawiając swoją sytuację finansową. Co ważne, za tym odbiciem stoją nie tylko liczby za jeden rok, ale także solidne fundamenty pod dalszy wzrost.

Najbardziej widoczna jest skala poprawy wyników. W 2025 roku przychody wzrosły do 4,13 mld zł wobec 2,86 mld zł rok wcześniej, co pokazuje silne odbicie działalności operacyjnej. Jeszcze ważniejsza jest jednak zmiana jakościowa, ponieważ spółka przeszła z głębokich strat do solidnych zysków na każdym poziomie rachunku wyników. Zysk operacyjny wyniósł 187,9 mln zł wobec straty przekraczającej 399 mln zł rok wcześniej, zysk brutto sięgnął 177,6 mln zł wobec ponad 422 mln zł straty, a zysk netto osiągnął 134,3 mln zł wobec niemal 349 mln zł straty w 2024 roku.

Kluczowe wyniki finansowe 2025:

Przychody: 4,13 mld zł (vs 2,86 mld zł rok wcześniej)

Zysk operacyjny (EBIT): 187,9 mln zł (vs -399,2 mln zł rok wcześniej)

Zysk brutto: 177,6 mln zł (vs -422,2 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto: 134,3 mln zł (vs -348,6 mln zł rok wcześniej)

Zysk na akcję (EPS): 0,54 zł (vs -1,43 zł rok wcześniej)

Na uwagę zasługuje również jakość tych wyników. Spółka generuje silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 267 mln zł, co potwierdza, że poprawa nie jest jedynie efektem księgowym, ale znajduje odzwierciedlenie w realnej gotówce. Jednocześnie poprawił się bilans, a kapitał własny wzrósł do 731 mln zł, co oznacza wyraźne wzmocnienie fundamentów finansowych.

Bardzo ważny jest także kontekst przyszłości. Spółka podtrzymuje ambitne cele strategiczne i zakłada osiągnięcie ponad 10 mld zł przychodów w latach 2026 do 2028 przy rentowności EBIT powyżej 4%, co pokazuje, że obecne wyniki mają być dopiero etapem dalszego wzrostu. Co więcej, aktualny portfel zamówień przekracza 10 mld zł i zapewnia widoczność pracy nawet na około dwa lata do przodu, co znacząco ogranicza ryzyko krótkoterminowe. Zarząd podkreśla przy tym bardziej selektywne podejście do nowych kontraktów, stawiając na marże, a nie samą skalę działalności.

Całościowo mamy do czynienia z pełnym turnaroundem. Polimex Mostostal przeszedł drogę od głębokich strat do wyraźnej rentowności, jednocześnie zwiększając skalę działalności, poprawiając jakość wyników i budując solidny portfel projektów na kolejne lata. To sprawia, że spółka coraz wyraźniej przestaje być historią wychodzenia z problemów, a zaczyna być przykładem stabilizującego się i rosnącego biznesu.

Źródło: xStation5