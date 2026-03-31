Polska gra o atom i miliardy dla spółek infrastrukturalnych

Złożenie przez Polskie Elektrownie Jądrowe wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce stanowi kolejny istotny krok w materializacji jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w historii kraju. Choć na obecnym etapie ma on charakter formalno administracyjny, jego znaczenie dla rynku kapitałowego wykracza daleko poza bieżący kontekst regulacyjny.

Z perspektywy makroekonomicznej rozwój energetyki jądrowej należy postrzegać jako fundamentalny element transformacji polskiej gospodarki. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z postępującej elektryfikacji przemysłu, rozwoju centrów danych, elektromobilności oraz presji dekarbonizacyjnej sprawia, że stabilnei niskoemisyjne źródła energii stają się warunkiem koniecznym dla utrzymania konkurencyjności kraju w długim horyzoncie. W tym kontekście projekt jądrowy można określić mianem skoku cywilizacyjnego, który redefiniuje fundamenty bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Z punktu widzenia rynków kluczowy jest potencjalny wpływ programu jądrowego na krajowy sektor budowlany, inżynieryjny oraz szeroko rozumiany łańcuch dostaw dla energetyki. Budowa elektrowni jądrowej to projekt o wieloletnim horyzoncie realizacji i bardzo wysokiej kapitałochłonności, który może przełożyć się na stabilny i długoterminowy portfel zamówień dla wybranych spółek.

Wśród potencjalnych beneficjentów znajdują się podmioty posiadające doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych i energetycznych, takie jak Polimex Mostostal, który historycznie uczestniczył w projektach dla sektora energetycznego, czy Budimex będący jednym z największych generalnych wykonawców infrastruktury w Polsce. Warto również wskazać Mostostal Warszawa posiadający kompetencje w zakresie konstrukcji przemysłowych, a także TORPOL który choć kojarzony głównie z infrastrukturą kolejową dysponuje zapleczem do realizacji złożonych projektów inżynieryjnych.

Efekt inwestycji może jednak wykraczać poza bezpośrednich wykonawców. Pośrednimi beneficjentami mogą być również spółki z obszaru produkcji materiałów budowlanych, prefabrykatów, konstrukcji stalowych, a także firmy z sektora usług inżynieryjnych i projektowych. W dłuższym terminie możliwe jest także pojawienie się impulsu dla krajowego przemysłu ciężkiego oraz segmentu specjalistycznych usług serwisowych.

Z perspektywy wycen istotne jest to, że rynek ma tendencję do dyskontowania dużych programów infrastrukturalnych z wyprzedzeniem. Już sam postęp w procesie administracyjnym taki jak obecny wniosek do regulatora może być postrzegany jako redukcja ryzyka realizacyjnego projektu, co w konsekwencji może wpływać na premię za ryzyko przypisywaną spółkom potencjalnie zaangażowanym w jego realizację. W praktyce oznacza to możliwość stopniowego wzrostu mnożników wyceny w oczekiwaniu na materializację przyszłych przepływów.

Nie można jednak pomijać czynników ryzyka. Kluczowe pozostają kwestie ostatecznej struktury kontraktów, udziału partnerów zagranicznych oraz zakresu lokalnego udziału, który realnie przypadnie polskim firmom. Doświadczenia z projektów jądrowych w innych krajach wskazują również na ryzyko opóźnień oraz przekroczeń budżetów, co może wpływać na harmonogram przepływów i rentowność zaangażowanych podmiotów.

Program energetyki jądrowej w Polsce mimo że nadal znajduje się na relatywnie wczesnym etapie realizacji zaczyna generować coraz bardziej wyraźne implikacje dla rynku kapitałowego. W długim horyzoncie może on stanowić jeden z kluczowych motorów wzrostu dla wybranych segmentów gospodarki, w szczególności sektora budowlanego i inżynieryjnego, przy jednoczesnym wzmocnieniu fundamentów makroekonomicznych kraju.