Polska Spółka Tygodnia - CCC (25.09.2024)

Notowania CCC na najwyższym poziomie od 2019 r.

Wyniki spółki za 1H24

Kontynuacja mocnej dynamiki sprzedaży w segmencie HalfPrice

Plany kontynuacji wysokich dynamik wzrostu najbardziej marżowych kolekcji

Spojrzenie na wykres

CCC zaraportowało wczoraj po zamknięciu sesji swoje wyniki za 2Q24, tym samym zamykając 1 półrocze 2024 r. W przeciwieństwie do poprzedniej reakcji na raport wynikowy (za 1Q24) tym razem rynek przyjął informacje ze spółki pozytywnie, a po publikacji raportu notowania wybiły nowe lokalne szczyty. Jednodniowy wzrost o ponad 13% wyprowadził kurs akcji na najwyższe poziomy od lipca 2019 r.

Wyniki 2Q24 powyżej pierwszych szacunków

Jednym z powodów pozytywnej reakcji może być fakt przebicia wstępnych szacunków. Wyniki wstępne CCC opublikowane w sierpniu i tak okazały się mocniejsze od przewidywań, natomiast finalne dane na poziomie przychodów i wyniku EBITDA okazały się lekko wyższe od wstępnych szacunków, natomiast zysk operacyjny w 2Q24 jeszcze mocniej przebił oczekiwania.

GŁÓWNE WYNIKI FINANSOWE VS SZACUNKOWE 2Q24:

Przychody: 2,59 mld zł (+7% r/r) vs 2,57 mld zł

Zysk brutto na sprzedaży: 1,28 mld zł (+16% r/r) vs 1,27 mld zł

Zysk operacyjny: 263 mln zł (+231% r/r) vs 249 mln zł

Mocna dynamika wyników dzięki dalszemu rozwojowi segmentu HalfPrice

Przychody spółki w 2Q24 wzrosły w ujęciu r/r o 6,8% do 2,59 mld zł. Tym samym CCC osiągnęło najwyższy kwartalny wynik w historii, co może w szczególności cieszyć, biorąc pod uwagę sezonowość modelu biznesowego (na poziomie przychodów to 3 i 4 kwartał zwykle okazują się najlepsze w ciągu całego roku). Jednocześnie dynamika sprzedaży w 2Q lekko spadła w porównaniu do 1 kwartału, choć dalej utrzymała się powyżej poziomów z 2023 r.

U podstaw mocnej dynamiki sprzedaży stał przede wszystkim segment HalfPrice, którego przychody wzrosły w 2Q24 o 22% r/r. Mocniejszą dynamikę od całej grupy zanotował także segment CCC, którego sprzedaż wzrosła o 7% r/r.

Źródło: CCC, XTB Research

Co ciekawe najdynamiczniej rozwijającym się segmentem wcale nie były kluczowy segment obuwia, który, choć wciąż odpowiada za większość przychodów (w 2Q24 jego udział wynosił 70% przychodów), odnotował jedynie 1% wzrost w ujęciu r/r. Dzięki największej dynamice wzrostu najmocniej zyskał segment Inne, którego udział wzrósł o prawie 3 p.p. do 7%. W tym segmencie ujmowane są przychody z kosmetyków do butów, wkładki do butów, paski, portfele i inne akcesoria. Segment ten wzrósł w ujęciu r/r o aż 41%. Mocną dynamikę odnotowały także Torby, których sprzedaż w porównaniu do 2Q23 zyskała 19% r/r.

Źródło: CCC, XTB Research

Z perspektywy wyniku operacyjnego najważniejszym sygnałem dla spółki jest utrzymanie dodatniego wyniku w poszczególnych segmentach. Zarówno CCC (EBIT na poziomie: 207 mln zł), jak i w przypadku HalfPrice (EBIT: 51,5 mln zł), Modivo (EBIT: 6,1 mln zł) oraz DeeZee (0,4 mln zł). Stanowi to szczególnie pozytywny sygnał wobec 2Q23, kiedy to jedynie CCC oraz DeeZee zakończyło kwartał na poziomie operacyjnym na plusie. Choć eobuwie dalej pozostaje na stracie operacyjnej, wynik znacząco się poprawił, a strata zmniejszyła. Wobec nadchodzącego mocnego sezonu zakupowego w 3 i 4 kwartale, a także patrząc na trendy wyników spółki, możemy spodziewać się wejścia na dodatnie wartości w tym segmencie na poziomie operacyjnym.

Wybrane dane CCC w tys. zł. Źródło: CCC, XTB Research

Plany kontynuacji rozwoju wysokomarżowych kolekcji

W wynikach spółki widać przede wszystkim pozytywny trend poprawy marżowości. Spółka kładzie coraz większy nacisk na bardziej marżowe kolekcje, co częściowo może być wsparte współpracą z Authentic Brands Group. Na razie spółka ma podpisane 12 umów licencyjnych, jednak prezes zapowiada pracę nad 4 kolejnymi. Z perspektywy wyników spółki rozwój tej współpracy postrzegamy jako pozytywny sygnał umocnienia trendów w poprawie marż.

Spojrzenie na wykres

Notowania CCC wybiły dziś nowe lokalne szczyty i zbliżyły się do pierwszego mocnego oporu na psychologicznym poziomie 180 zł (wspartego przez lokalne szczyty z czerwca 2019 r.). Na wykresie uformowało się także wybicie z formacji chorągiewki rozpoczętej wzrostami z sierpnia tego roku. Według klasycznej analizy technicznej zasięg potencjalnej siły wybicia pokrywa się z oporem na poziomie 215 zł. Jednocześnie po dobrych wynikach w krótkim terminie może nastąpić realizacja zysków spychająca notowania w okolice 160 zł. JEżeli wsparcie zostanie obronione, można odczytywać to jako sygnał do dalszych wzrostów.

Źródło: xStation