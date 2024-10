Polska Spółka Tygodnia - CD Projekt (04.09.2024)

Solidne wyniki za 2Q24

Mocna pozycja wcześniejszych tytułów spółki

Ryzyko relatywnie wysokich wskaźników do reszty sektora

Spojrzenie na wykres

CD Projekt zaprezentował w poprzednim tygodniu swoje wyniki finansowe, które okazały się lepsze od oczekiwań. Spółka dalej prezentuje solidne dynamiki wzrostu na kluczowych danych finansowych, jednak warto pamiętać, że w przypadku producenta gier informacje finansowe publikowane w kwartałach pozbawionych istotnych premier pozostają mniej istotne z punktu widzenia wyceny spółki niż doniesienia odnośnie postępów w pracy nad nowymi tytułami.

Wsparcie sprzedaż wcześniejszych tytułów

Ostatnią dużą premierą studia pozostaje dodatek do gry Cyberpunk 2077 Widmo Wolności, która odbyła się 26 września 2023 r. Stąd tak naprawdę minął ostatni kwartał, w którym wyniki porównywane były w ujęciu r/r do kwartałów bez wpływu sprzedaży dodatku. Dynamika zarówno sprzedaży, jak i samych wyników w 3 kwartale będzie ujemna ze względu na skokowe wyniki spowodowane sprzedażą dodatku w 3Q23. Mimo to warto zauważyć, że sprzedaż dodatku wpłynęła nie tylko pozytywnie na wyniki spółki pod względem napływów spowodowanych zakupem samego dodatku, ale także wspomogła przychody generowane przez podstawową grę. Poza zwiększonym popytem spowodowanym samą premierą dodatku w 1 połowie 2024 r. istotnym katalizatorem zwiększającym popularność Cyberpunka była seria aktualizacji 2.1, które tak naprawdę doprowadziły grę do stanu, jakiego gracze oczekiwali wraz z premierą tytułu w 2020 r. Wraz z poprawieniem kluczowych błędów, nowym dodatkiem i serią aktywności marketingowych tj. darmowy trial pozwalający nowym graczom przetestować grę, Cyberpunk wrócił w łaski graczy, a recenzje na platformie Steam powróciły na trwałe powyżej rejonu 80% pozytywnych recenzji, co w ujęciu serii negatywnych opinii z premiery gry można uznać za naprawdę bardzo dobry wynik. Poza Cyberpunkiem dalej istotną składową wyników CD Projektu jest popularność poprzedniej gry studia, czyli Wiedźmina 3. Po majowej publikacji nowego narzędzia do modowania Redkit gra w czerwcu zanotowała istotny wzrost liczby graczy na Steamie, która dopiero w okolicy obecnego września powróciły do wartości sprzed premiery. Oczywiście napływ liczby graczy nie oznacza od razu większych wpływów ze sprzedaży, gdyż część z tych graczy stanowiły osoby, które grę zakupiły już wcześniej, natomiast z perspektywy spółki w przypadku 9-letniego tytułu głównym celem jest spowalnianie tempa spadku przychodów z gry, co jak na razie CD Projektowi się udaje.

Stabilna sytuacja w kluczowych projektach

W 1Q24 nastąpiła najistotniejsza zmiana w ostatnich kwartałach wraz z zakończeniem procesu naprawczego Cyberpunka 2077. Przeniesienie deweloperów do nowych projektów spowodowało, że liczba pracowników w najistotniejszym projekcie Polaris, czyli najnowszej części z serii gier ze świata Wiedźmina przekroczyła 400 osób. Na koniec 2 kwartału widać jedynie marginalne zmiany, wraz ze zwiększeniem całego zespołu o 9 nowych osób. Obecnie przy Polaris pracuje 410 pracowników.

Wyniki spółki za 2Q24

Na poziomie przychodów spółka osiągnęła w 2Q24 198 mln zł (+32% r/r). W ujęciu q/q spółka kontynuuje tendencję spadkową przychodów, co pozostaje typowe dla kwartałów popremierowych. Jednocześnie, w porównaniu do innych kwartałów, w których nie było żadnych istotnych premier, ani których wyniki w ujęciu r/r nie były porównywane do kwartałów z premierami dynamika ta przewyższa średnią o ponad 12 p.p., a medianę o 18 p.p. Wskazuje to na wciąż wyraźną siłę czołowych marek spółki i umiejętność CD Projektu do utrzymywania mocnej pozycji rynkowej nawet w obliczu braku istotnych premier.

Na poziomie marży operacyjnej spółka osiągnęła wartość ok. 30%, co pozostaje poniżej średnich wartości za ostatnie 16 kwartałów. Erozję widać także w przypadku marży zysku netto, choć obie wartości w ujęciu r/r zanotowały mocny wzrost r/r. Patrząc na historyczne tendencje spółki, można spodziewać się, że marże pozostaną w okolicy obecnych poziomów.

Z punktu widzenia bilansowego spółka dalej prezentuje mocne zapasy gotówki, które w 2Q24 wzrosły o 20% q/q i a w ujęciu r/r pozostały na podobnym poziomie. Spółka buduje także swoją pozycję inwestycji krótkoterminowych, których wartość wzrosła w ujęciu r/r o ponad 32%. Pod względem bilansu spółka wygląda solidnie i sprawia wrażenie dobrze przygotowanej do procesu powstawania nowego tytułu.

Nowa gra powoli kończy fazę preprodukcji

Główny projekt spółki dalej pozostaje w fazie pre-produkcji, jednak spółka zapowiada, że prace te są na finiszu i zespół jest bliski do wejścia w pełną fazę produkcji. Choć jest to pozytywny sygnał dla inwestorów oraz graczy warto pamiętać, że sama produkcja gry zajmie jeszcze dużo czasu, stąd ciężko jest spodziewać się premiery gry w najbliższym czasie. Dla inwestorów bardzo ważne będą publikacje przedpremierowe, które pozwalać będą na bliższe szacowanie postępów nad grą, jednakże biorąc pod uwagę doświadczenia spółki z Cyberpunka nie można wykluczyć ostrożniejszej kampanii marketingowej. Na konferencji wynikowej przedstawiciele CD Projekt zapowiedzieli, że data premiery gry będzie znana dopiero po uruchomieniu przedsprzedaży, co pojawi się najwcześniej rok przed premierą. Patrząc na czas, jaki spółka wcześniej potrzebowała na wypuszczenie swojego tytułu, można spodziewać się, że premiera gry może mieć miejsce w ok. 2026-27 roku.

Wycena w stosunku do konkurencji

Polski czołowy producent gier przyzwyczaił już inwestorów do tego, że jego notowania budowane są przede wszystkim na oczekiwaniach dotyczących przyszłości. W przypadku CD Projektu kluczowym katalizatorem pozostaje najbliższy tytuł studia, którego jednak ciężko będzie się spodziewać w najbliższym czasie. Stąd nie powinny dziwić relatywnie wysokie wartości wskaźników P/E forward dla następnych 12 miesięcy biorąc pod uwagę brak istotnych premier na horyzoncie. Porównując do całego sektora CD Projekt pozostaje zdecydowanie droższą spółką prawie na każdym polu. Warto jednak zaznaczyć, że w dalszym horyzoncie spółka wciąż prezentuje potencjał do wzrostu zbudowany właśnie na przedpremierowych oczekiwaniach. Świetnie ilustruje to przykład 11Bit Studios, który obecnie prezentuje skrajnie wysokie wartości wskaźników spowodowane oczekiwaniem najnowszej premiery gry Frostpunk 2. Jednakże w krótszej perspektywie warto pamiętać, że wyższe wskaźniki zmniejszają tolerancję inwestorów na błędy spółki, stąd ewentualne negatywne sygnały z samej spółki bądź realizacje zysków powodujące ruchy na wykresie mogą zostać dodatkowo wzmocnione przez relatywnie wysoką wycenę spółki.

Spojrzenie na wykres

Z perspektywy technicznej trwający od lutego ostry trend wzrostowy spółki staje pod zapytaniem w obliczu potencjalnej korekty na notowaniach spółki. Z technicznego punktu widzenia na wykresie powstaje formacja podwójnego szczytu, co klasycznie oznacza odwrócenie trendu. Formacja ta wzmocniona jest przez świecę spadającej gwiazdy, która uformowała się na wykresie po wynikach spółki. Techniczne formacje połączone z brakiem kluczowych fundamentalnych katalizatorów w najbliższych tygodniach stawiają podstawy pod potencjalną realizację zysków i spadek notowań spółki. Kluczowym z perspektywy inwestorów poziomem wsparcia wyznaczonym przez lokalne szczyty sprzed premiery Widma Wolności jest obszar 175 zł, w którym obecnie znajdują się notowania. Przy dalszej przecenie kolejny poziom wsparcia znajduje się na ok. 165 zł wyznaczonym przez lokalne szczyty z czerwca tego roku. Jednocześnie kluczowy opór znajduje się na poziomie ok. 187 zł. Przebicie go mogłoby oznaczać powrót do dynamicznych wzrostów i ewentualną próbę wyjścia notowań w okolice psychologicznego poziomu 200 zł. W krótkim terminie widzimy na razie więcej ryzyka po stronie potencjalnej przeceny akcji spółki, jednak sytuacja ta dynamicznie może się zmienić wraz z nastawieniem inwestorów do całego sektora, na co wpływ będzie miała premiera Frostpunka 2 już 20 września. Jeżeli gra sprosta oczekiwaniom, może to stanowić pozytywny sygnał dla polskiego gamingu, co również może spowodować pozytywny katalizator dla kursu CD Projektu. Do tego wciąż notowania spółki mogą pozostać wzmocnione przez potencjalną publikację związaną z postępami w pracy nad nowym tytułem. Mimo to w obliczu ostatnich dynamicznych wzrostów wpływ nowych informacji na notowania spółki będą prawdopodobnie mniejsze niż jeszcze w czerwcu tego roku ze względu na efekt wysokich mnożników.

