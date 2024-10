Polska Spółka Tygodnia - Ryvu Therapeutics (11.09.2024)

Poprawa dynamiki przychodów w 2Q24

Ryvu Therapetutics pozostaje jedną z czołowych (pod względem kapitalizacji) spółek z obszaru biotechnologii w Polsce. Ostatnio opublikowane wyniki finansowe za poprzedni kwartał wskazują na kontynuację wzrostu przychodów, przy jednoczesnym pogłębianiu się straty operacyjnej spowodowanego ciągłymi inwestycjami w nowe projekty. Dla Ryvu Therapeutics kluczowe pozostają wyniki prowadzonych badań. Pozytywne dane z II fazy badań klinicznych dwóch projektów, jak i wejście w II fazę w 2H24 dwóch kolejnych projektów, patrząc na zachowanie kursów innych spółek biotechnologicznych w Polsce, stawiają podstawy do dynamicznych i skokowych wzrostów. Jednocześnie warto pamiętać, że Ryvu Therapeutics, podobnie jak większość spółek wchodzących w skład sektora biotechnologii, mierzy się z dużym ryzykiem nieudanych wyników badań, a co za tym idzie straty projektów, w które od lat inwestuje.

Wyniki za 2Q24 pod znakiem kontynuacji inwestycji

Warto pamiętać, że w przypadku spółek biotechnologicznych najważniejsze jest pokazywanie postępów w czołowych projektach i pozytywne wyniki badań zarówno przedklinicznych, jak i tych klinicznych pozwalających na wykorzystanie nowego leku lub sprzedaż projektu, generując skokowy wzrost przychodów i zysków. Stąd wyniki finansowe spółki w perspektywie okresów między nowymi postępami w badaniach nad kandydatami na leki pozostają mniej istotne niż w przypadku innych biznesów operujących bardziej na powtarzalnych przepływach pieniężnych. Niemniej warto podkreślić, że poprawa na poziomie wzrostu sprzedaży wraz z mocną pozycją gotówkową pozostają bardzo dobrymi sygnałami dla przyszłości działalności Ryvu Therapeutics.

Spółce udało się w 2Q24 poprawić mocną dynamikę przychodów. Po wzroście przychodów w 1Q24 wynoszącym 38,8% r/r spółka osiągnęła w 2Q24 aż 53,1% wzrost. W sumie przychody Ryvu wyniosły 23 mln zł i w ujęciu ostatnich 3 lat były najwyższymi kwartalnymi przychodami poza 1Q24 i 4Q22. U podstaw wzrostu przychodów spółki stoi przede wszystkim umowa o współpracy badawczej z BioNTech, w ramach której BioNTech finansuje wszystkie koszty badawczo-rozwojowe i z któej Ryvu Therapeutics w najnowszym raporcie za 2Q24 ujęło wpłatę wynoszącą ok. 7 mln zł. Jednocześnie umowa zawiera szereg kamieni milowych, po których osiągnięciu Ryvu może spodziewać się wyższych przychodów.

Spółka w 2Q osiągnęła także kamień milowy w ramach współpracy z Exelixis przy projekcie STING ADC, który przyczynił się do uzyskania przez spółkę 2 mln $. Oba projekty znajdują się wciąż w fazie odkrycia, stąd w ich przypadku ważniejsze dla budowania bazy przychodów będą właśnie kolejne kamienie milowe niż sama komercjalizacja projektu, na co jeszcze przyjdzie spółce poczekać.

Na poziomie operacyjnym Ryvu Therapeutics pogłębiło swoją stratę operacyjną, raportując -32,8 mln zł (najwyższą kwartalną stratę od 2Q22, kiedy to spółka zaraportowała -38 mln zł). Strata operacyjna wynika ze zwiększania przez spółkę wartości projektów, co wymusza na niej zwiększenie kosztów operacyjnych. Największą składową pozostają koszty usług obcych, które wyniosły -27,6 mln zł i stanowiły prawie 50% całych kosztów operacyjnych. W stosunku do poprzedniego roku wzrosły one o 44%. Wzrost widać także w drugiej najważniejszej pozycji kosztowej, czyli w koszcie świadczeń pracowniczych, które ze względu na otoczenie rynkowe może mieć trwalszy charakter niż wzrost kosztów usług obcych. Koszty te w 2Q24 wyniosły -18,997 mln zł (+24% r/r). Pozytywny wpływ na wynik operacyjny w ujęciu r/r miał za to spadek kosztów programu motywacyjnego, choć jego wpływ na całość wyniku operacyjnego pozostaje mało istotny (ok. 1,8% całych operacyjnych kosztów).

Stabilna pozycja gotówkowa mimo mocnego rozwoju projektów

Na uwagę w przypadku Ryvu Therapeutics zasługuje stan gotówki w spółce, który lekko zwiększył się w stosunku do końca 2023 r. Spółka zaraportowała stan gotówki na 5 września 2024 r. 251,4 mln zł wobec 250,6 mln zł na koniec 2023 r. Wzrost stanu gotówki to przede wszystkim dodatnie finansowe przepływy pieniężne, które w 1H24 zostały wsparte przez pozyskanie przez Ryvu trzeciej transzy finansowania dłużnego od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), która wyniosła 6 mln euro. W sumie spółka pozyskała od EBI 22 mln euro. Ryvu w czerwcu 2024 r. Zwarło także umowę z PARP, w ramach której w ciągu następnych 5 lat oczekuje otrzymania grantów finansowych o łącznej wartości 26,3 mln zł.

Choć idealną sytuacją dla spółki byłaby możliwość generowania gotówki z własnej działalności, tak mimo to obecną sytuację gotówkową oceniamy jako stabilną, a wciąż pozyskiwanie nowych finansowań wraz z już posiadanymi zapasami powinno wystarczyć spółce do dalszego realizowania swoich projektów, co w przypadku doczekania pozytywnych wyników projektów może stanowić podstawy do skokowego wzrostu przychodów i wygenerowania pozytywnego wyniku operacyjnego.

Najważniejsze potencjalne informacje w wyniku postępów badań

Z perspektywy inwestorów najważniejsze w najbliższym czasie pozostają publikacje wstępnych danych odnośnie badań fazy II projektów RIVER-52 i RIVER-81 wchodzących w skład badań inhibitora RVU120.. Celem spółki pozostaje uzyskanie wstępnych wyników w 4Q tego roku, co związane byłoby z osiągnięciem kolejnego kamienia milowego. W przypadku projektu RIVER-52 spółka planuje do końca 2024 r. aktywować łącznie 46 ośrodków klinicznych, a w dalszej kolejności rozszerzyć badanie na kraje spoza UE.

Ryvu zamierza ustalić priorytety dalszych opcji rozwoju w 1Q25. Wyniki tych badań pozostają kluczowe dla wyceny spółki ze względu na najbardziej zaawansowany charakter każdego z badań. Na razie dane dotąd publikowane przez spółkę dotyczące projektu RVU120 wykazują wstępne korzyści klinicznych u pacjentów (w przypadku RIVER-52), choć na razie wciąż pozostaje zbyt wcześnie, by jednoznacznie wskazać na efektywność terapeutyczną.

9 września spółka podjęła decyzję o przejściu inhibitora PRMT5 (RVU305) do dalszych etapów rozwoju przedklinicznego, a złożenie wniosku o pozowlenie rozpoczęcia badania klinicznego planowane jest na drugą połowę 2025 r.

W najbliższym czasie inwestorzy powinni obserwować ENA Symposium 2024, które odbędzie się 23-25 października w Barcelonie, gdzie spółka ma zamiar przedstawić dane dotyczące postępów badań.

Notowania Ryvu Therapeutics od połowy kwietnia pozostają w zdecydowanym trendzie bocznym. Dla spółki mocny opór pozostaje ustalony w ok. 53,65 zł. Również w trakcie po wynikowej sesji spółka zbliżyła się do niego i zawróciła w stronę 53,2 zł. Od dołu w szerszym korytarzu notowania wsparte są na poziomie 48,2 zł, a w węższym na ok. 50,2 zł. Warto zwrócić uwagę, że ostatnio mamy do czynienia z coraz mocniej zwężającym się ograniczeniem trendu bocznego wraz z coraz wyższymi dołkami. W przypadku notowań najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje nagłe wybicie górnego oporu i potencjalne wyznaczenie nowych trendów bocznych ze względu na charakterystykę notowań spółek biotechnologicznych. Oczywiście wraz z negatywną informacją odnośnie prowadzonych badań możliwe jest także przełamanie trendu rosnących dołków i spadek poniżej trendu bocznego, co w przypadku przełamania poziomu 48,2 zł może otworzyć drogę do spadków aż do poziomu ok. 42,9 zł, wyznaczonych przez geometrię rynku po ostatnim mocniejszym impulsie spadkowym.

