Polska zestrzeliwują rosyjskie drony, jaka jest reakcja rynków?

W okolicach godziny 2 w nocy przestrzeń powietrzną Polski naruszyły rosyjskie drony bojowe — potocznie nazywane “Shahed”. Na terytorium Polski wleciało od kilku do kilkunastu dronów. Większości z nich zestrzelono, jednak kilka z nich spadło i eksplodowało powodując zniszczenia. Na chwilę obecną nie ma potwierdzonych ofiar czy rannych.

Rynek reaguje niewielkim osłabieniem się złotego, pary USDPLN oraz EURPLN zyskują ok. 0,4%. WIG20 również notuje niewielki spadek na poziomie 0,6% na otwarciu. Najważniejsze informacje: Siły Powietrzne RP poderwały myśliwce w celu przechwycenia zagrożenia powietrznego.

Na chwilę obecną potwierdzono przekroczenie granicy przez 10 dronów bojowych.

Potwierdzono porażenie domu jednorodzinnego we wsi Wyryki — koło Lublina. Rannych brak.

Członkowie WOT dostali zawiadomienia o podniesieniu stanu gotowości. Garnizony WOT w województwach przygranicznych i na Mazowszu otrzymują 6 godzin na stawienie się w jednostkach.

Premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, by zaadresować kryzys.

Drony przekroczyły granice Polski od strony granicy ukraińskiej. Same drony był częścią dużego ataku powietrznego na Ukrainę z zeszłej nocy.

Na chwilę obecną, charakter ataku nie wskazuje na zorganizowany atak mający być częścią większej agresji. Warto jednak pamiętać, iż w ten piątek — rozpoczynają się ćwiczenia "Zapad 2025", podczas których 30 tysięcy żołnierzy białoruskich i rosyjskich będzie ćwiczyć zajęcie przesmyku suwalskiego. Koresponduje to z rocznica Rosyjskiej napaści z 17 września 1939 roku, która jest bardzo istotna dla rosyjskich decydentów.



