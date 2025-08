Poranna odprawa (01.08.2025)

Dzisiaj w życie wchodzą cła wzajemne Trumpa, co nieco pogarsza nastroje inwestorów na rynkach. Warto jednak podkreślić, że ogłoszenie nastąpiło teraz, natomiast nowe stawki zaczną obowiązywać w perspektywie 7 dni. Cła na Kanadę mają obowiązywać już od dzisiaj.

Nowe cła to 20% na Wietnam, 15% na UE, 19% na Indonezję, 20% na Wietnam, 10% na Australię, 15% na Nową Zelandię, 15% na Izrael, 15% na Turcję

