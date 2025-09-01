Poranna odprawa (01.09.2025)

- W trakcie weekendu sąd apelacyjny w Stanach Zjednoczonych wydał werdykt, iż większość ceł Donalda Trumpa jest nielegalna, w szczególności te nałożone na Kanadę, Meksyk, Chiny oraz szerokie cła wzajemne.
- Zdaniem sądu uprawnienia IEEPA nie dają prezydentowi możliwości swobodnego nakładania ceł. Niektórzy wskazują, że uprawnienia te dają prezydentowi jedynie możliwość regulowania importu, natomiast cła są domeną Kongresu
- Wydanie decyzji jest wstrzymane do 14 października, aby móc ponownie złożyć apelacje. Oczekuje się, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, ale obecnie szanse przechylają się na odwołanie najważniejszych ceł i pozostawienia jedynie tych kierowanych na odpowiednie sektory. To oczywiście może potencjalnie oznaczać ulgę dla wielu firm i lepsze perspektywy dla wzrostu gospodarczego
- Złoto zamyka się w piątek najwyżej w historii z poziomem 3452 USD za uncję i obecnie notuje dalsze wzrosty sięgając 3477 USD za uncję. Najwyższy dzienny poziom na spocie to nieco poniżej 3500 USD za uncję
- Nasdaq stracił w piątek ponad 1%, natomiast S&P 500 ponad 0,6%. Główna wyprzedaż miała miejsce na akcjach technologicznych. Dzisiaj o poranku po próbie ożywienia kontrakty kontynuują spadki. US100 traci 0,2%, natomiast US500 0,11%
- Wyprzedaż motywowana była m.in. informacją o tym, że Alibaba będzie produkować własne chipy AI, uniezależniając się od Nvidii. Spółka straciła w piątek ponad 3%
- Mocna wyprzedaż ma miejsce na indeksach azjatyckich, choć większość spadków została ograniczona. JP225 traci 0,12%, natomiast CH50cash zniżkuje o 0,88%
- Warto jednak zauważyć, że chiński rynek akcji był w sierpniu jednym z silniejszych. Wspomniany kontrakt CH50cash zyskał niemal 10%, napędzany spółkami technologicznymi
- DE40 traci o poranku i pozostaje poniżej 24 tys. punktów
- EURUSD notowany jest w okolicach 1,1711, najwyżej od 25 sierpnia. Dane o inflacji PCE w piątek wypadły zgodnie z oczekiwaniami i sugerują gotowość Fed do obniżek stóp procentowych
- Ropa WTI znajduje się poniżej 64 USD za baryłkę, nieco przedłużając spadki z końca poprzedniego tygodnia
- Indeks PMI państwowy z Chin dla sektora przemysłowego wypada na poziomie 49,4 przy oczekiwaniu 49,5 oraz przy poprzednim poziomie 49,3. Indeks PMI usługowy rośnie zgodnie z oczekiwaniami do 50,3
- Indeks PMI przemysłowy dla mniejszych spółek z Chin rośnie do 50,5 przy oczekiwaniu 49,7 oraz przy poprzednim poziomie 49,5
- Indeks PMI z Japonii dla przemysłu wypada na poziomie 49,7 przy oczekiwaniu 49,9 oraz przy poprzednim poziomie 48,9
- Indeks PMI dla przemysłu z Australii rośnie do 53, przy oczekiwaniu 52,9 oraz przy poprzednim poziomie 51,3
- Rosnąca konkurencja zmusza Teslę do cięcia cen w Chinach dla modelu 3 o 3,7%. Cena wynosi obecnie ok. 36 tys. Dolarów
- Bitcoin notowany jest nisko, nieznacznie powyżej 107 tys. USD
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.