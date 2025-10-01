Poranna odprawa (01.10.2025)

-
Kontrakty na główne indeksy w USA i EU weszły w zdecydowaną korektę wraz rozkładem nastroju inwestorów po wejściu agencji federalnych USA w okres zamknięcia (US500, U100, EU50: -0,3%).
Pierwszy od 2018 roku “government shutdown” rozpoczął się po tym jak Senat USA odrzucił ustawę wydatkową Partii Demokratycznej, która z kolei nie poparła projektu Republikanów w Kongresie, głównie ze względu na brak zgody w kwestii wydatków na zdrowie. BLS oświadczył już w poniedziałek, że nie opublikuje piątkowych danych NFP w trakcie shutdownu.
Austan Goolsbee powiedział, że nie chce obniżać stóp procentowych "na zaś", licząc że obecna inflacja jest przejściowa. Prezes Fed Chicago podkreślił jednak nadzieję, że ostatni epizod inflacyjny nie przerodzi się w trwałą presję.
Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku jest mieszany, a aktywność przytłumiona przez brak sesji w Chinach w związku ze świętem narodowym. Japoński Nikkei traci trzecią sesję z rzędu (JP225: -0,6%) w reakcji na wyniki ankiety BOJ, który wskazała na poprawę nastrojów regionalnych przemysłowców, zwiększając oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych. AU200.cash i SG20.cash zyskują kolejno 0,1% i 0,3%. Indyjski Nifty 50 odbija 0,3% po wczorajszej korekcie, na fali spółek technologicznych jest również południowokoreański Kospi (+0,8%).
Japoński PMI dla przemysłu za wrzesień wypadł delikatnie powyżej oczekiwań (48,5, konsensus Bloomberg: 48,4, poprzednio 49,7), wskazując jednocześnie na najszybsze tempo spadku produkcji od 6 miesięcy. Aktywność biznesowa spadła najbardziej wśród producentów dóbr pośrednich. Firmy skarżą się na spadek zamówień wraz z tym jak klienci ograniczają zapasy w obliczu słabszego popytu w Chinach czy USA.
Australijski PMI dla przemysłu nieoczekiwanie spadł z 51.6 do 51.4, wskazując na spadek tempa rozwoju sektora w obliczu pierwszego od czerwca spadku zamówień, a popyt osłabił się m.in. przez presję cenową ze strony rosnących cen surowców czy paliwa.
Indeks dolara rozpoczął 4 spadkową sesję z rzędu (USDIDX: -0,15%), tracąc najwięcej względem jena (USDJPY: -0,2%) i euro (EURUSD: +0,2% do 1,1757). Najsłabszą walutą G10 jest natomiast dolar australijski, który odnotowuje korektę po ostatnim odbiciu na fali jastrzębich oczekiwań wobec RBA (AUDUSD: -0,2%).
Złoto nie przerywa wzrostów (+0,1% do 3863 USD za uncję) w obliczu politycznych turbulencji w USA, podobnie srebro (+0,7% do 47,01 USD za uncję). Traci natomiast pallad (-1,4%) i platyna (-0,3%).
Ceny ropy stabilizują po dwóch dniach spadków (OIL: +0,1%), a presję spadkową ze strony zwiększonej produkcji OPEC łagodzą oczekiwania spadku zapasów w USA. NATGAS zyskuje 0,75%.
Bitcoin zyskuje 0,4% do 114 780 USD, natomiast Ethereum traci 0,1% do 4154 USD.
