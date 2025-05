Poranna odprawa (02.05.2025)

Ceny ropy odbijają, ale pozostają na drodze do znacznych strat tygodniowych - Brent zyskuje 1,05% do 62,62 USD, a WTI rośnie o 1,09% do 59,61 USD w handlu azjatyckim. Pomimo piątkowego odbicia wynikającego z optymizmu związanego z rozmowami handlowymi z Chinami, ropa zmierza w kierunku spadku o 5-7% w skali tygodnia z powodu słabych danych gospodarczych z USA i Chin. Rynki koncentrują się na przyszłotygodniowym spotkaniu OPEC+ 5 maja.

Waluty azjatyckie umacniają się wobec słabnącego dolara, po tym jak regionalne rynki walutowe pozytywnie przyjęły oznaki potencjalnych rozmów handlowych USA-Chiny. Południowokoreański won i indyjska rupia zyskały odpowiednio 1% i 0,9%. Chiński juan umocnił się o 0,3%, a japoński jen pozostawał w tyle za swoimi odpowiednikami, zyskując jedynie 0,1%, ponieważ gołębie komentarze Banku Japonii wzbudziły wątpliwości co do dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku.

Amazon przebija oczekiwania co do zysków, ale pokazuje ostrożne prognozy, raportując zysk na akcję 1,59 USD przy przychodach 155,7 miliarda dolarów, wobec oczekiwanych 1,36 USD na akcję i 155,1 miliarda dolarów przychodu. Dział chmurowy AWS firmy odnotował 17% wzrost rok do roku do 29,3 miliarda dolarów, zgodnie z szacunkami. Jednak Amazon prognozuje dochód operacyjny w drugim kwartale na poziomie 13-17,5 miliarda dolarów, poniżej oczekiwań analityków wynoszących 17,8 miliarda dolarów, i ostrzegł o 10-punktowym wpływie bazowym na sprzedaż w drugim kwartale, prawdopodobnie odzwierciedlając obawy związane z trwającą wojną handlową.