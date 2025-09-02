Poranna odprawa (02.09.2025)

Po wczorajszym braku sesji na Wall Street kontrakty na amerykańskie indeksy odnotowują spadki w obliczu powrotu niepewności i prawnego zamieszania wokół ceł Donalda Trumpa ( US100 : -0,35%, US500 : -0,3%, US30 : -0,2%, US2000 : -0,2%). Pesymizm widać również przed otwarciem w Europie ( EU50 : -0,3%).

Zdaniem Sekretarza Skarbu USA Scotta Bessenta, cła wzajemne zostaną podtrzymane przez Sąd Najwyższy, po tym jak federalny sąd apelacyjny podtrzymał poprzedni wyrok, że cła zostały wprowadzone nielegalnie i nadużywają prerogatywy prezydenta dot. decyzji w sytuacji zagrożenia. Bessent podkreślał, że fentanyl i pęczniejące od lat deficytu są w rzeczy samej narodowym zagrożeniem, któremu trzeba zaradzić

Sentyment w rejonie Azji i Pacyfiku jest mieszany. CHN.cash i HK.cash handlują na zielono (kolejno 0,4% i 0,1%), choć istotną korektę z powodu realizacji zysków odnotowują w Chinach producenci półprzewodników (np. Hua Hong Semiconductor: -10%). JP225 oraz AU200.cash tracą 0,25%. Indyjski Nifty 50 dodaje 0,4% pomimo zaostrzenia retoryki Trumpa wobec handlu z Indiami.

Eksport Nowej Zelandii wzrósł w czerwcu 2025 9,9% r/r, natomiast import 3,2% r/r. W ujęciu kwartalnym eksport spadł po raz pierwszy od grudnia 2024 (-3,7%)

Australia niespodziewanie zredukowała w II kwartale. deficyt na rachunku obrotów bieżących (-13,7 mld AUD, prognoza -15,9 mld, poprzednio -14,7)

“Inflacja w Japonii stopniowo przyspiesza do 2% i prawdopodobnie będzie zbiegać do aktualnego celu Banku Japonii”, powiedział gubernator BOJ Ryozo Himino. Zdaniem Himino, bazowy scenariusz zakłada dalsze podwyżki stóp w reakcji na rozwój aktywności ekonomicznej, a mniejszy negatywny wpływ ceł jeszcze bardziej uzasadni zacieśnianie polityki monetarnej.

Dolar odbija względem większości walut po szerokiej słabości podczas wczorajszej sesji (USDIDX: +0,2%). Najsłabszą walutą jest japoński jen ( USDJPY : +0,5%), natomiast największą odpornością wykazuje się dolar kanadyjski ( USDCAD : +0,05%) oraz euro ( EURUSD : -0,14% do 1,1694).

Ropa brent i WTI wybijają się ok. 0,6%, przedłużając zyski ze wczorajszej sesji na fali słabszego wczoraj dolara i obaw o dostawy z Rosji . NATGAS natomiast kontynuuje korektę w dół o blisko 1%.

Złoto dodaje kolejne 0,5% walcząc o nowy historyczny szczyt (aktualnie 3496 USD za uncję), zwyżkuje również srebro (+0,1%), platyna (+0,8%) i pallad (+0,8%).

