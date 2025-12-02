Poranna odprawa (02.12.2025)

- Flagowy benchmark amerykański zamknął wczorajszą sesję 0,5% spadkiem, a Nasdaq 100 spadł o ponad 0,3%. Indeks mniejszych spółek Russell 2000 zamknął wczorajszą sesję przeszło 1,2% spadkiem. Dziś kalendarz makro jest lekki. Akcje specjalizującej się w bazach danych spółki MongoDB wzrosły po zamknięciu wczorajszej sesji o ponad 21%, dzięki świetnym wynikom, które zupełnie zaskoczyły analityków. Po dzisiejszej sesji wyniki przedstawią CrowdStrike, Marvel Technologies i GitLab.
- Przemówienie Jerome'a Powella na uniwersytecie Stanforda w późnych godzinach nocnych polskiego czasu nie przyniosło rynkowej reakcji, ponieważ przewodniczący Rezerwy Federalnej uniknął komentarzy dot. bieżącej polityki monetarnej, gospodarki, czy jej perspektyw na przyszłość.
- Nastroje podczas sesji azjatyckiej były mieszane, indeks Nikkei zamknął sesję neutralnie; indeksy akcji z Korei Południowej i Tajwanu nieznacznie wzrosły. W Australii pozwolenia na budowę spadły o -6,4% wobec 4,5% wzrostu i 12% wzrostu poprzednio. Nastroje konsumentów wzrosły do 37,5 wobec 36,2 prognoz i 35,8 poprzednio. Aukcja 10-letnich papierów skarbowych Japonii przyniosła spory popyt i wsparła notowania krajowych obligacji
- Ceny metali szlachetnych spadają, srebro cofa się o ponad 1,8%, a złoto traci przeszło 0,5%. Dolar umacnia się nieznacznie, a EURUSD notowany jest przy 1,16 i ma za sobą 7 sesji wzrostowych z rzędu. Jednak wczorajszy spadek z 1,165, który był próbą wybicia powyżej ważnego poziomu oporu (EMA50 i poprzednie reakcje cenowe) technicznego został zanegowany.
- Bitcoin bardzo powoli odrabia straty po wczorajszych spadkach i notowany jest przy 87,5 tys. USD wobec niespełna 85 tys. USD wczoraj. Niemniej, nastroje rynku crypto pozostają bardzo słabe, a Ethereum niemal nie zdołało podnieść się po stratach. W dalszym ciągu cena ETH oscyluje przy 2800 USD
- Ceny ropy nieznacznie spadają dziś po wczorajszych wzrostach, które wsparły notowania amerykańskich firm z branży energetycznej. Kontrakty na kawę i kakao mają za sobą odreagowanie, które jest dziś kontynuowane.
Źródło: xStation5
