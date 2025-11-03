Poranna odprawa (03.11.2025)

-
Rynki w Japonii pozostają zamknięte z okazji Dnia Kultury. Główne pary walutowe pozostają notowane w wąskich przedziałach. Inwestorzy koncentrują się na jutrzejszej decyzji RBA oraz dzisiejszych danych PMI i ISM.
-
OPEC utrzymał wzrost produkcji o +137 tys. baryłek dziennie (zgodnie z oczekiwaniami), ale zapowiedział pauzę w podwyżkach na I kw. 2026 r. z powodu obaw o nadpodaż zimą. OIL.WTI zyskuje 0,54% do 61,20 USD.
-
Waller opowiedział się za kolejnym cięciem stóp w grudniu, wskazując na słabszy rynek pracy i spadającą inflację mimo niejasnej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej zamknięciem rządu. Traderzy wyceniają obecnie 67% prawdopodobieństwo obniżki na kolejnym posiedzeniu po dosyć jastrzębim wystąpieniu przewodniczącego Fed, Jerome Powella na ostatnim posiedzeniu FOMC.
-
Waller dodał również, że przyjąłby nominację na stanowisko prezesa Fed.
-
Trump wykluczył wysłanie pocisków Tomahawk na Ukrainę, zasugerował „tajne plany” wobec Wenezueli i powiedział, że wojska USA „mogą być rozmieszczone” w Nigerii.
-
Dodał też, że regularnie spotyka się z Jensenem Huangiem z Nvidii i nie zamierza udostępniać chipów Blackwell za granicę.
-
Inflacja wg Melbourne Institute wzrosła do 3,1% r/r (utrzymuje się na wysokim poziomie), wydatki gospodarstw domowych +0,2% m/m (dosyć nisko), pozwolenia budowlane +12%, a liczba ofert pracy ANZ −2,2% (czwarty spadek z rzędu). RBA prawdopodobnie utrzyma stopy bez zmian we wtorek.
-
Finalny odczyt indeksu PMI dla przemysłu w Australii w październiku spadł z 50,7 do 49,4, sygnalizując ponowne osłabienie sektora produkcyjnego. Natomiast, prywatny PMI dla przemysłu obniżył się z 51,2 do 50,6. Popyt krajowy pozostał stabilny, ale eksport osłabł w związku z niepewnością wokół ceł.
Kalendarz ekonomiczny: Wystąpienia bankierów centralnych; wyniki kwartalne Ferrari, AMD oraz Pfizer (04.11.2025)
Poranna odprawa (04.11.2025)
Podsumowanie dnia: Kryptowaluty pod presją; US100 napędza Wall Street
PILNE: Mieszany odczyt ISM ↔️🚨
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.