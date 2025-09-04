Poranna odprawa (04.09.2025)

Według doniesień chińscy regulatorzy rozważają nowe środki redukcji spekulacji rynkowej, w tym złagodzenie ograniczeń dotyczących krótkiej sprzedaży oraz wprowadzenie nowych opcji handlowych.

Po tych informacjach notowania indeksów Chinach cofnęły się i tracą obecnie miedzy 1,20-1,60%.

Goldman oczekuje przyrostu zatrudnienia poza rolnictwem w sierpniu na poziomie +60 tys., gorzej od oczekiwań z ryzykiem niższego odczytu z powodu sezonowych zniekształceń.

Bank prognozuje również wzrost stopy bezrobocia do 4,3%, a płace powinny zwiększyć się o +0,3% m/m dzięki efektom kalendarzowym. Dane wspierałyby wrześniową obniżkę stóp przez Fed.

Trump wyraził przekonanie, że dojdzie do porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, twierdząc, że rozmowy z Putinem i Zełenskim trwają.

Tesla ogłosiła, że jej usługa przejazdów Robotaxi jest teraz dostępna dla codziennych klientów, po wcześniejszym ograniczeniu do inwestorów i influencerów.

Konsumpcja gospodarstw domowych w Australii w lipcu wzrosła o 5,1% r/r, najszybciej od końca 2023 r. To potwierdza mocne dane o konsumpcji za II kwartał z początku tygodnia. Siła danych zmniejsza prawdopodobieństwo obniżki stóp przez RBA 29–30 września.

Główny negocjator handlowy Japonii, Akazawa, powiedział, że odwiedzi USA po rozwiązaniu kwestii administracyjnych. Będzie nadal naciskał na dostosowanie taryf, aby odzwierciedlały uzgodnione warunki.

Morgan Stanley stwierdził, że niedawne orzeczenie dotyczące monopolu nie podważy dominacji Google.

Rynek krypto spekuluje, że MicroStrategy (MSTR) może zostać włączone do indeksu S&P 500 w ten piątek. Przy kapitalizacji rynkowej ok. 98 mld USD i posiadaniu 636 505 BTC spółka spełnia wszystkie kryteria.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.