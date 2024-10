Poranna odprawa (04.10.2024)

Amerykańscy dokerzy i operatorzy portów osiągnęli wstępne porozumienie, kończące trzydniowy strajk, który wstrzymał żeglugę na Wschodnim Wybrzeżu i Wybrzeżu Zatoki. Umowa obejmuje podwyżkę płac o około 62% w ciągu sześciu lat, podnosząc średnie wynagrodzenie do około 63 dolarów za godzinę z 39 dolarów za godzinę.

Amerykańscy dokerzy i operatorzy portów osiągnęli wstępne porozumienie, kończące trzydniowy strajk, który wstrzymał żeglugę na Wschodnim Wybrzeżu i Wybrzeżu Zatoki. Umowa obejmuje podwyżkę płac o około 62% w ciągu sześciu lat, podnosząc średnie wynagrodzenie do około 63 dolarów za godzinę z 39 dolarów za godzinę.

Ceny ropy zmierzają w kierunku największego tygodniowego wzrostu od ponad roku, spowodowanego eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Kontrakty terminowe na ropę Brent mają wzrosnąć o około 8% w tym tygodniu, podczas gdy tygodniowy wzrost kontraktów terminowych na ropę amerykańską o 8,2% byłby największy od marca ubiegłego roku. Ropa Brent kosztuje obecnie 77,55 USD za baryłkę, podczas gdy WTI spada o 0,07% do 73,67 USD za baryłkę.

Dolar utrzymywał się w pobliżu sześciotygodniowego maksimum przed dzisiejszym raportem o zatrudnieniu w USA o 14:30. Indeks dolara wzrósł o prawie 1,5% w tym tygodniu, co jest najlepszym wynikiem od kwietnia. Euro utrzymywało się na poziomie 1,1034 dolara.

Japoński premier Shigeru Ishiba polecił swojemu gabinetowi opracowanie nowego pakietu ekonomicznego, aby złagodzić wpływ rosnących kosztów życia na gospodarstwa domowe. Dodatkowy budżet zostanie opracowany po wyborach do izby niższej 27 października.

Członkowie Unii Europejskiej stoją przed kluczowym głosowaniem w sprawie nałożenia ceł do 45% na import chińskich pojazdów elektrycznych. Niemcy zagłosują przeciwko wprowadzeniu ceł, podczas gdy Francja, Grecja, Włochy i Polska prawdopodobnie zagłosują za.

