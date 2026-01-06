Poranna odprawa (06.01.2026)

Rynki w regionie Azji i Pacyfiku lekko zyskują w przedziale 0,60-0,80%. Wyjątkiem jest australijski indeks AU200.cash który traci 0,90%.

Dolar amerykański kontynuował osłabienie po poniedziałkowych danych ISM. EURUSD zyskuje 0,15%.

Services PMI w Australii obniżył się w grudniu do 51,1 z 52,8 w listopadzie, co wskazuje na dalszą ekspansję, ale w najsłabszym tempie od maja. Pomimo odczytu głównego, wzrosły nowe zamówienia i popyt eksportowy, przyspieszyło zatrudnienie, a zaległości w pracy spadły, co sugeruje odporność popytu wchodząc w 2026 r.

Presje kosztowe po stronie nakładów i cen sprzedaży nasiliły się, a firmy raportowały wyższe koszty materiałów, energii i płac oraz szybsze podnoszenie cen, co wzmacnia ryzyko uporczywej, usługowej inflacji.

Podczas CES 2026 NVIDIA zaprezentowała swoją nową generację — platformę Rubin, opartą na superchipie Vera Rubin, łączącym CPU z podwójnym GPU w jednym układzie. Jensen Huang podkreślił, że nowe systemy serwerowe AI, które trafią na rynek w drugiej połowie 2026 r., są zaprojektowane pod agentic AI i zaawansowane modele wnioskowania oraz mogą zapewnić około dziesięciokrotną redukcję kosztów względem generacji Blackwell.

Dane Banku Japonii pokazały, że baza monetarna skurczyła się w 2025 r. po raz pierwszy od 18 lat, co odzwierciedla odchodzenie od ultrałagodnej polityki i wzmacnia oczekiwania dalszego taperingu oraz kolejnych podwyżek stóp.

Odczyt główny PMI w Hongkongu spadł w grudniu do 51,9 z 52,9 w listopadzie, co oznacza piąty z rzędu miesiąc ekspansji, ale wskazuje na lekką utratę impetu. Produkcja i nowe zamówienia wciąż rosły w solidnym, choć wolniejszym tempie, a zaległości w pracy zwiększyły się po raz pierwszy od roku, co zwykle wskazuje na silniejszy popyt i potencjalny dalszy wzrost produkcji.

Administracja Trumpa przedstawiła jasne warunki dla tymczasowego przywództwa Delcy Rodríguez, sygnalizując, że współpraca z USA jest kluczowa dla politycznego przetrwania.

USA domagają się ostrzejszej walki z handlem narkotykami, wydalenia irańskich, kubańskich i innych zagranicznych doradców uznawanych za wrogich interesom USA oraz zakończenia sprzedaży ropy do krajów postrzeganych jako przeciwnicy.

Biały Dom potwierdził prowadzenie rozmów z kilkoma amerykańskimi firmami naftowymi na temat potencjalnych, wielomiliardowych inwestycji w odbudowę wenezuelskiego sektora energetycznego, choć nie wskazał nazw firm ani horyzontów czasowych.

Największe australijskie banki, takie jak CBA i NAB, oczekują obecnie, że RBA wznowi podwyżki stóp w lutym 2026 r., a niektóre prognozy zakładają kolejną podwyżkę w maju.

