Poranna odprawa (06.10.2025)

Najważniejsze wnioski W pierwszej części dnia w regionie Azji i Pacyfiku uwaga inwestorów koncentruje się na wyborach w Japonii,

JP225 zyskuje 4,60% do rekordowego poziomu 48,100 punktów. USDJPY rośnie o niemal 2%

Ropa zyskuje po decyzji OPEC+ o podniesieniu produkcji.

W pierwszej części dnia w regionie Azji i Pacyfiku uwaga inwestorów koncentruje się na wyborach w Japonii, gdzie wygrała Sanae Takaichi w wyborach na lidera LDP. JP225 zyskuje 4,60% do rekordowego poziomu 48,100 punktów.

Takaichi jest uważana za osobę o najbardziej ekspansywnym programie fiskalnym i monetarnym spośród pięciu kandydatów Partii Liberalno-Demokratycznej, którzy mieli zastąpić jastrzębiego premiera Shigeru Ishibę.

Według doniesień Takaichi może mianować Minoru Kiharę na szefa gabinetu oraz przywrócić Toshimitsu Motegiego na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Resort finansów pozostaje nieobsadzony, co zwiększa wrażliwość rynków.

Spadki na JPY wynoszą od 0,9% do nawet 1,2%. USDJPY zyskuje 0,90% do 150,400.

Rynki zaczęły wyceniać ekspansywną politykę fiskalną i wolniejsze tempo podwyżek stóp przez BoJ.

Złoto zyskuje 1,20% do nowego rekordowego poziomu 3,920 USD za uncję.

Notowania ropy otworzyły również wyżej po umiarkowanej decyzji OPEC+, który zgodził się na niewielkie zwiększenie wydobycia w przyszłym miesiącu, znacznie poniżej wcześniejszych obaw. Weekendowe analizy sugerują, że skala podwyżki jest mniej niż połową tego, o czym pierwotnie dyskutowano.

Indeks inflacji Melbourne Institute wzrósł o +0,4% m/m (wcześniej −0,3%), podnosząc dynamikę r/r do 3,0% z 2,8%. Dane komplikują oczekiwania na dalsze obniżki stóp przez RBA w najbliższym czasie.

Shutdown w USA przekroczył już jeden tydzień, opóźniając publikację części danych gospodarczych i zwiększając szum polityczny. Biały Dom ostrzegł przed możliwymi zwolnieniami, jeśli negocjacje utkną, ale rynki wciąż z wysokim prawdopodobieństwem wyceniają obniżkę stóp Fed o 25 pb w tym miesiącu. Przedłużenie impasu mogłoby zwiększyć nerwowość, lecz krótkoterminowy wpływ pozostaje głównie operacyjny.

Bankowcy ostrzegają przed dźwignią w „bitcoinowych skarbcach korporacyjnych”. Około 190 notowanych spółek posiada łącznie ~1,01 mln BTC, w dużej mierze finansowanych długiem lub emisją akcji. Bankowcy obawiają się, że spadek cen może wymusić sprzedaże lub przejęcia.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.