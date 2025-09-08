Poranna odprawa (08.09.2025)

- Na rynku akcji w Azji przeważają umiarkowane wzrosty w pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji; Nikkei w Japonii zyskuje blisko 1,5% po wyższej niż oczekiwano rewizji PKB oraz fali niepewności po rezygnacji premiera Ishiby. W Chinach odnotowano również lekkie wzrosty – mimo rozczarowujących danych o handlu zagranicznym; Hang Seng w Hongkongu rośnie, natomiast Australia notuje lekki spadek.
- Na rynku walutowym głównym wydarzeniem jest osłabienie jena wywołane zmianą polityczną w Japonii; USD/JPY osiągnął chwilowo 148,57. W tym samym czasie waluty surowcowe mocno tracą, a euro pozostają stabilne. Dolar amerykański minimalnie traci po słabych danych z rynku pracy USA, a chiński juan jest ustabilizowany, mimo obaw o perspektywy eksportu.
- Japoński premier Ishiba ogłosił, że podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) i wydał polecenie przeprowadzenia nadzwyczajnych wyborów na stanowisko przewodniczącego partii. Według stacji telewizyjnej TBS, LDP dokonuje ostatnich przygotowań do głosowania, które odbędzie się 4 października.
- Jeśli chodzi o dane, zrewidowany PKB Japonii wykazał, że gospodarka rozwijała się w tempie 2,2% w ujęciu rocznym w II kwartale (0,5% kw./kw.), czyli szybciej niż oczekiwano, w porównaniu z wstępnym szacunkiem na poziomie 1,0%. Poprawa odzwierciedlała wzrost konsumpcji prywatnej i oznaczała piąty kwartał wzrostu z rzędu.
- W Chinach sierpniowe dane handlowe wykazały wzrost eksportu, ale poniżej oczekiwań, a wzrost rok do roku był najniższy od lutego. Wysyłki do Stanów Zjednoczonych spadły o 33% rok do roku, co podkreśla negatywny wpływ ceł.
- Wśród surowców utrzymują się wysokie notowania złota (Chiny kupują kruszec, a cena przekracza 3500 USD/oz, utrzymują się blisko poziomu 3600 USD/oz), natomiast ropa odbija mimo zmian produkcyjnej polityki OPEC+. Kontrakt na NATGAS rośnie dzisiaj ponad 3%.
- Przypomnimy, że w weekend OPEC+ zapowiedziało podwyższenie wydobycia w październiku w ramach strategii rynkowej Arabii Saudyjskiej.
- W sierpniu Ludowy Bank Chin zwiększył swoje rezerwy złota dziesiąty miesiąc z rzędu, kontynuując dywersyfikację w stosunku do dolara amerykańskiego. W tym czasie dodano 0,06 mln uncji trojańskich, zwiększając łączne zasoby do 74,02 mln uncji od wznowienia zakupów w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to rozpoczęto gromadzenie łącznie 1,22 mln uncji.
- Na rynku kryptowalut panuje względny optymizm. Mimo iż Bitcoin nie odnotowuje dużej dynamiki zmian, to duża część altcoinów może tego ranka pochwalić się relatywnie sporymi wzrostami. Dogecoin oraz Sandbox zyskują odpowiednio 3,5% oraz 2%.
