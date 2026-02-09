Poranna odprawa (09.02.2026)

-
Rynki w regionie Azji i Pacyfiku otwierają się w spokojnych nastrojach, a zmiany na indeksach nie są wysokie. Zmiany na indeksach w Chinach ograniczają się do +/-0,25%, australijski au200.cash zyskuje 0,80%, a japoński JP225 zyskuje 0,15% po wynikach wyborów do parlamentu w Japonii.
Na rynku forex sesja również przebiega spokojnie za wyjątkiem notowań japońskiej waluty, na której zmienność jest podyktowana zwycięśtwem partii Liberalno-Demokratycznej Takaichi.
Metale szlachetne lekko odbijają. Złoto zyskuje 1,60% i powraca powyżej poziomu 5000 USD za uncję, srebro rośnie 5,50% do 82 USD za uncję.
Japońskie rynki finansowe zareagowały na miażdżące zwycięstwo wyborcze premier Sanae Takaichi. Akcje zyskały na nowe rekordy, obligacje skarbowe znalazły się pod presją sprzedaży, a jen początkowo wyraźnie osłabił się, by później ustabilizować się w trakcie sesji.
Liberalno-Demokratyczna Partia Takaichi zdobyła 316 z 465 mandatów w izbie niższej, a wstępne prognozy chwilowo sugerowały nawet około 328 miejsc, co oznacza najbardziej zdecydowane zwycięstwo partii rządzącej w okresie powojennym.
Inwestorzy pozytywnie przyjęli perspektywę ekspansji fiskalnej, ulg podatkowych oraz zwiększonych wydatków publicznych — szczególnie w obszarach obronności, technologii i sektorów strategicznych.
Japońskie obligacje skarbowe zostały wyprzedane, ponieważ inwestorzy zaczęli dyskontować większą podaż długu i silniejszy nominalny wzrost gospodarczy. Program Takaichi będzie opierał się na stymulacji finansowanej długiem i może ponownie uruchomić reflacyjne mechanizmy podnoszące rentowności w sposób strukturalny.
Rynek kryptowalut odrobił czwartowe straty, które zepchnęły notowania Bitcoina aż w okolice 60000 USD. Bitcoin obecnie zyskuje 0,25% do poziomu 70400 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.