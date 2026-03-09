Poranna odprawa (09.03.2026)

Ceny ropy gwałtownie rosną po atakach na irańską infrastrukturę naftową i odwetowych działaniach, które doprowadziły do eskalacji konfliktu.

Ropa WTI rośnie ponad 15% do 104,50 USD za baryłkę, a na otwarciu sesji zyskiwała nawet ponad 27% do ponad 117 USD za baryłkę. Ropa brent zyskuje w podobnej skali do 108,00 USD za baryłkę oraz prawie 120 USD za baryłkę na otwarciu. Stanowi to jeden z największych jednodniowych wzrostów od czasu pandemii.

Skok cen wynika z obaw o poważny szok podażowy po faktycznym zamknięciu Cieśniny Ormuz. Przez ten szlak transportowanych jest zwykle około 20 mln baryłek ropy dziennie.

Transport przez Cieśninę Ormuz praktycznie się zatrzymał, pozostawiając miliony baryłek ropy bez możliwości transportu. Irak, Kuwejt i inni producenci zaczęli ograniczać produkcję z powodu braku dostępu tankowców. Nawet jeśli konflikt osłabnie, przywrócenie pełnych dostaw może zająć czas.

Dolar amerykański umacnia się średnio 0,41% wobec pozostałych wlaut G10. Rentowności 10-letnich obligacji USA wzrosły do około 4,20% w związku z rosnącymi obawami inflacyjnymi. Złoto jest notowane bez większych zmian w okolicach 5127 USD za unjcę.

Kraje G7 rozważają skoordynowane uwolnienie strategicznych rezerw ropy we współpracy z IEA. Dyskutowany jest poziom 300–400 mln baryłek, co byłoby znacznie większym działaniem niż wcześniejsze interwencje. Takie działania mogą obniżyć ceny o około 10–20 USD za baryłkę, jednak efekt ma charakter głównie krótkoterminowy.

Choć uwolnienie rezerw zwiększa podaż ropy, nie zastępuje ono zdolności rafineryjnych. Oznacza to, że ceny paliw dla konsumentów mogą pozostać wysokie nawet przy spadku cen

Japonia jest jednym z największych gospodarczych przegranych wzrostu cen ropy ze względu na silną zależność od importu energii. Kraj może być zmuszony wydać nawet 70% więcej dolarów, aby zabezpieczyć tę samą ilość surowca.

Donald Trump stwierdził, że ceny ropy szybko spadną, gdy zagrożenie nuklearne ze strony Iranu zostanie wyeliminowane. Jego komentarze sugerują, że głównym celem wojny może być demontaż irańskiego programu nuklearnego.

Trump miał wyrazić frustrację po tym, jak Izrael uderzył w 30 irańskich magazynów paliwowych. Amerykańscy urzędnicy obawiali się, że ataki pogłębią globalne niedobory ropy i wzrost cen paliw.

Jest to pierwszy zauważalny punkt napięcia między Waszyngtonem a Izraelem w trakcie konfliktu. Rosnące ceny paliw mogą także zwiększyć presję polityczną w USA.

Inflacja CPI w Chinach wzrosła w lutym o 1,3% r/r, wyraźnie powyżej oczekiwań. Jednocześnie ceny producentów nadal pozostają w deflacji.

