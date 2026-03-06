PILNE: Nieoczekiwany spadek zatrudnienia w USA 🇺🇸 🚨 Dolar w odwrocie

14:30 - USA, raport NFP za luty:
Zmiana zatrudnienia: -92 tys. (prognoza: 55 tys., poprzednio: 126 tys. zrewidowane z 130 tys.)
Stopa bezrobocia: 4,4% (prognoza: 4,3%, poprzednio: 4,3%)
Wzrost średnich zarobków: 3,8% r/r (prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,7%)
14:30 - USA, sprzedaż detaliczna za styczeń:
Główny odczyt: -0,2% m/m (prognoza: -0,3%, poprzednio: 0%)
Bazowy odczyt: 0% m/m (prognoza: +0,1%, poprzednio: 0%)
Najnowszy odczyt NFP wymknął się wszystkim prognozom, wskazując na już drugi na przestrzeni 5 miesięcy spadek zatrudnienia w USA. Słabość rynku pracy była widoczna w prawie wszystkich sektorach, a największą koretkę odnotowały gwaizdy ostatniego odczytu, tj. ochrona zdrowia i eduakcja (-34 tys., poprzednio: +129 tys.). Drugim najgorszym setkorem były usługi wypoczynkowe (-27 tys.).
Źródło: XTB Research
Na pierwszy rzut oka raport mógłby sugerować palącą potrzębę interwencji i obniżkę stóp ze strony Fed. Warto jednak zwrócić uwagę na rolę czynników sezonowych (mrozy, które przyczyniły się do spadku wycieczek konsumentów oraz aktywności sektora konstrukcyjnego) oraz rozpoczętych już w styczniu strajków w sekotrze ochorny zdrowia. Ponadto, pomimo obaw m.in. ze strony Christophera Wallera z Fed, poprzedni raport NFP został zrewidowany w dół jedynie o 4 tys., dlatego też zmianna netto od początku roku trzyma się bezpiecznie na plusie.
Kontrybucje do zmiany NFP. Efekt netto względem stycznia pozostaje dodatni w wielu sektorach. Źródło: Bloomberg Finance LP
Szczególnych zmian na rynku pracy nie widać również w pozostałych sygnałach na rynku pracy: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wciąż oscylują w okoliach "zdrowych" 200-210 tys., raport ADP zaskoczył pozytywnie, a wskaźniki zatrudnienia w ankietach PMI wciaż odnotowuja poprawę.
Źródło: XTB Research
USDIDX (M30)
Indeks dolara załamał się w momencie publiakcji danych w reakcji na pierwszy wydźwięk NFP, który sugerowałby presję na obniżkę stóp procentowych. Niemniej raport jest raczej pojedynczym sygnałem w morzu wielu stabilnych wskaźników, więc nawet waga raportu nie zdołała przekonań rynki, że Fed wróci do luzowania, zwłaszcza przy realnym i niepewnym co do skali ryzyku odbicia inflacji przez ceny energii. Kurs odrobił większość strat, choć nie wrócić jednoznacznie do wzrostów.
Źródło: xStation5
