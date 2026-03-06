🚩US500 spada przed otwarciem giełdy w USA, rośnie VIX

Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) notują wyraźne spadki przed otwarciem rynku w Stanach Zjednoczonych, a sentyment na giełdach pozostaje stłumiony wobec rosnących cen energii, głównie ropy. Rynkowi nie pomogły też doniesienia o negocjacjach Chin z Iranem, które miały mocno naciskać na umożliwienie w pełni swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Rynek obawia się, że konflitk na Bliskim Wschodzie sie przedłuży, a eskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej nie zwalnia tempa. Indeks dolara zbliża się już do okolic 100, wyrównując wielomiesięczne straty względem koszyka głównych walut, a rosnące rentowności nakładają na ryzykowne aktywa dodatkową, silną presję.

Wydaje sie, że w krókim terminie US500 możę respektować dolne ograniczenie linii trendu, natomiast tąpnięcie poniżej 6800 punktów może wywołać presję na retest lokalnych minimów przy 6720 punktów. Wskaźnik RSI na krótkoterminowym, 5-minutowym interwale spadł ponownie w pobliże 30, sygnalizując wyprzedanie.

O godzinie 14:30 poznamy kluczowe dane z gospodarki USA; sprzedaż detaliczną oraz raport NFP z rynku pracy. Wydaje się, że 'gorący' odczyt może dodatkowo wesprzeć dolara i rentowności, podczas gdy nieznacznie niższ, lub zgodne z prognozą dane potencjalni złaogdziłyby nieco obawy o inflację. Najbardziej ryzykowny wydaje się odczyt wyższy od prognoz, lub zdecydowanie niższy, gdyż taki mógłby spowodować wzrost obaw o recesję. US500 (interwał M5) Źródło: xStation5 Indeks VIX osiąga lokalne maksima po tym jak w godzinach nocnych cofnął się na chwilę poniżej poziomu 23. Popyt na hedging przed dalszymi spadkami pozostaje mocny, a rynek analizuje, czy obecne poziomy wycen będą możliwe do utrzymania w scenariuszu wzrostu rentowności i impulsu inflacyjnego. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.