Poranna odprawa (09.12.2025)

- Kontrakty terminowe na indeksy europejskie oraz amerykańskie wskazują na mieszany handel, co bezpośrednio wynika ze słabych nastrojów dominujących podczas sesji azjatyckiej.
- RBA utrzymał stopę na 3,60% zgodnie z oczekiwaniami, a sama decyzja i komunikat były relatywnie wyważone, co początkowo zbiło AUD/USD w dół.
- Jastrzębi wydźwięk nadały dopiero wypowiedzi Bullock, która podkreśliła, że scenariusz zakłada albo długą pauzę, albo podwyżki, bez miejsca na obniżki, oraz wskazała lutowe posiedzenie jako kluczowe pod kątem nowych danych inflacyjnych. Rynek wycenia już niemal dwie podwyżki na 2026 rok.
- Departament Handlu USA ma wkrótce pozwolić na eksport układu H200 firmy Nvidia do Chin, poinformował portal Semafor, powołując się na osobę bliską sprawie (źródło: Reuters). Akcje Nvidii zyskały na tej informacji wczoraj ok. 2.5%.
- Paramount Skydance złożył kontrofertę przejęcia Warner Bros. Discovery za kwotę 108,4 mld USD, przebijając wcześniejszą propozycję Netflixa opiewającą na 72 mld USD. Kursy WBD i Paramount wzrosły (kolejno: 3,5% i 8%), Netflix traci ok. 4%. Do złożenia w pełni sfinansowanej i uproszczonej oferty skłoniło Paramount podkreślane nawet przez prezydenta USA ryzyka antymonopolowe fuzji Netflixa i WBD.
- Japońska premier Sanae Takaichi wyraźnie sygnalizuje rosnący niepokój władz słabością jena, podkreślając gotowość do „odpowiednich działań” na rynku FX, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Kazuo Ueda z kolei potwierdza, że scenariusz BoJ zaczyna się materializować: realne stopy są nadal bardzo niskie, rynek pracy się zacieśnia, a presja płacowo-cenowa rośnie, co otwiera drogę do dalszej redukcji skali luzowania. Rynek grudniową decyzję traktuje niemal jako praktycznie przesądzoną, a dyskusja przesuwa się na to, jak szybko i jak daleko BoJ będzie normalizował politykę w 2026 roku.
- Na szerokim rynku FX najlepiej radzi sobie wcześniej wspomniany dolar australijski po decyzji RBA i komentarzach Bullock. Z drugiej strony wyraźna słabość dotyka jena japońskiego. Para EURUSD lekko zyskuje dzisiaj o poranku i stabilizuje się w strefie 1,1650.
- W chwili obecnej dostrzegamy szeroką słabość rynku surowcowego, co jest swoistym przedłużeniem cofnięcia z wczoraj. OIL.WTI traci obecnie 0,4%, podczas gdy NATGAS zniżkuje o 0,95%. W tym samym czasie ceny GOLD spadają o 0,17%, a SILVER o 0,25%.
- Na rynku krypto również dominuje umiarkowana słabość. BTC traci obecnie 1,13% i notowany jest poniżej 90 000 USD.
- W trakcie sesji europejskiej jedyną publikacją w kalendarzu jest niemiecki bilans handlowy, który nie powinien mieć żadnego znaczenia ani dla rynku, ani dla EBC. Podczas sesji amerykańskiej najważniejsze będą cotygodniowe dane ADP oraz raport JOLTS. Wydaje się jednak, że inwestorzy z największym zainteresowaniem oczekują na jutrzejszą decyzję Fed oraz przyszłotygodniowe raporty NFP i CPI.
