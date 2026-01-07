Podsumowanie dnia: Wzrost akcji Alphabet wspiera Wall Street🗽Ropa i metale pod presją

- Europa ma za sobą mieszaną sesję w trakcie której niemiecki DAX odnotował ponad 0,9% wzrost, ale brytyjski FTSE cofnął się o niemal 0,7%. Francuski CAC40 zamknął sesję płasko, a liderem wzrostów pozostaje WIG20, który od początku roku rośnie już o prawie 3,5% i na dzisiejszej sesji zwyżkował przeszło 1,6%
- Amerykańskie indeksy utrzymują wzrosty, choć S&P 500 notowany jest na niewielkim plusie. Nasdaq rośnie prawie 0,5%, ale Dow Jones Industrial Average traci ponad 0,5%. Na rynku akcji wyróżniają się spółki z sektora oprogramowania, które rosną dziś szeroką ławą, ale najbardziej wyróżniają się akcje Alphabet (GOOGL.US), które notują 3% zwyżkę.
- Waszyngton zamierza przyspieszyć wprowadzenie autonomicznych pojazdów, co potencjalnie wpłynie na spółkę Waymo, na czym skorzystałby Google. Poza tym, spółka rozwija TorchTPU, które pośrednio rywalizuje z chipami Nvidii, a model Gemini 3 odnosi sukcesy na polu sztucznej inteligencji. Chiny kolejny raz zaleciły krajowym firmom zawieszenie zakupów chipów H200 od Nvidia, ale akcje spółki nie zareagowały wyprzedażą i tracą nieznacznie, utrzymując okolice 190 USD.
- Poza samym Alphabet, który absolutnie dominuje wzrosty amerykańskiego BigTech zyskują dziś akcje Intela, który ujawnił, że opracowuje nowy produkt adresowany dla sektora gamingowego oraz Eli Lilly, które celuje w dywersyfikację biznesu poprzez przejęcie Ventyx Biosciences; akcje spółki znalazły się w pobliżu historycznych szczytów
- Dzisiejsze dane z USA dają argumenty za dość gołębią polityką Fed na początku 2026 roku. Wakaty w raporcie JOLTS spadły o ok. 700 tys. r/r i mocno zawiodły prognozy przy 7,14 mln wobec 7,64 mln prognoz, zamówienia w fabrykach spadły o -1,2% wobec -1,1%. Z kolei ISM usług okazało się zdecydowanie wyższe od prognoz i wyniosło 52 wobec 49 oczekiwań. Zatrudnienie na rynku prywatnym w USA wg. ADP wzrosło o 41 tys. etatów, wobec 50 tys. oczekiwanych i -32 tys. poprzednio
- Mocny wzrost zapasów benzyny wg. EIA zamortyzował efekt niższych zapasów ropy wg. raport EIA i nałożył presję spadkową na notowania ropy, które tąpnęły dziś poniżej 60 USD za baryłkę, zbliżając się do lokalnych minimów. Rynek wycenia coraz większe ryzyko po stronie niższego popytu i znacznej podaży.
- Kupujące fundusze surowcowe, susza w regionie Wielkich Równin, ryzyka geopolityczne, spadek eksportu przez Morze Czarne i oczekiwany wyższy import z Chin wspiera ceny towarów rolnych na początku 2026 roku. Pszenica, soja i kukurydza odbijają po mocnych spadkach.
- Rynek metali szlachetnych doświadcza spadkowej presji, co widzimy w spadających prawie 1% notowaniach złota i blisko 5% spadku srebra oraz 6% tąpnięciu cen platyny. Ogólna struktura Commitment of Traders wg. CFTC wydaje się bardziej przyjazna złotu, niż srebru, aczkolwiek ogólna skala dźwigni i OI na rynku metali jest znacząca, co może wspierać krótkoterminową zmienność.
- Bitcoin wytraca wzrostowe momentum i spada do 91 tys. USD, nie mogąc przekroczyć okolic 95 tys. USD, potencjalnie istotnego poziomu dla dealerów gammy - wzrost powyżej tej bariery sprawiłby, że weszliby w ujemną gammę, musząc odkupować BTC po wyższych cenach. Ogólny obraz rynku pozostaje niedźwiedzi, mimo rekordowych od października zakupach funduszy spot ETF w USA
- Rosja oskarżyła Stany Zjednoczone o nielegalne uprowadzenie tankowca. Sekretarz stanu, Marco Rubio poinformował o tym, że USA dążą do korzystnej umowy z Wenezuelą, która oznaczałaby wielkie inwestycje koncernów naftowych w kraju, a w przyszłym tygodniu planują spotkanie z Danią i władzami Grenladnii w sprawie przejęcia kontroli nad strategiczną wyspą. Donald Trump za pośrednictwem Truth Social wyraził solidarność z NATO, choć zaznaczył niejednomyślność sojuszu i podkreślił dużą własną inicjatywę w zakresie budowie zdolności militarnych USA.
Podsumowanie dnia: Rynki odzyskują optymizm pod koniec tygodnia
