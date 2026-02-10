Poranna odprawa (10.02.2026)

-
Rynek akcji dalej “na wznoszącej”: globalne indeksy akcji dopisały kolejną sesję wzrostów, a szeroki MSCI All Country World Index podbił o ok. 0,2% do nowego rekordu. W Azji impuls był mocniejszy, z wzrostem rzędu 1,3% i również podejściem pod historyczne maksima. Kontrakty na indeksy w USA i Europie są płaskie, a S&P 500 zakończył poprzednią sesję blisko lokalnych szczytów. Rynek w USA jest wysoko, ale jeszcze nie wygląda na „bezwarunkowo pewny”.
Silnik wzrostu - akcje technologiczne wracają do gry: odbicie w amerykańskich spółkach technologicznych złagodziło napięcia po fali obaw o „przegrzanie” wydatków na AI. W Azji ton nadawały firmy technologiczne, z wyróżnieniem takich spółek jak zaangażowany w OpenAI i Oracle SoftBank. Sentyment do ryzyka znów przechyla się na stronę kupujących.
Makro w USA w centrum uwagi: traderzy czekają na kluczowe dane z USA, które mogą przestawić wycenę ścieżki stóp Fed. O 12:30 poznamy dane z małych i średnich przedsiębiorstrw w USA (NFIB), o 14:15 zmianę zatrudnienia wg. ADP, a o 14:30 polskiego czasu poznamy sprzedaż detaliczną z USA oraz ceny towarów eksportowanych i importowanych, a traderzy surowcowi zwrócą uwagę na szacunki podaży i popytu wg. USDA czyli raport WASDE z rynków towarów rolnych
FX: juan zyskał, dolar utknął w w miejscu: CNY umocnił się do najwyższych poziomów od maja 2023, po ostatnich doniesieniach, że Chiny miały zalecić bankom ograniczanie ekspozycji na US Treasuries. Indeks na DXY (USDIDX) konsoliduje dziś bez wyraźnego kierunku
Metale: realizacja zysków na złocie: po dwóch dniach wzrostów złoto cofnęło się, co wygląda na klasyczne „profit-taking” w warunkach podwyższonej zmienności. Rynek nadal próbuje zbudować stabilną bazę po wcześniejszym, gwałtownym ruchu spadkowym. Podobny ruch obserwujemy na srebrze, platynie czy palladzie.
JPY: umiarkowane umocnienie po weekendowej polityce: po głośnym zwycięstwie wyborczym premier Takaichi jen zyskał ok. 0,4%, pozostając w okolicach 155 za dolara. Rynek będzie patrzył, czy to początek trwalszego trendu, czy tylko jednorazowa reakcja.
Krypto: schłodzenie po mocnych poziomach: Bitcoin w poniedziałek spadł poniżej 70 tys. USD i do tej pory nie zdołał odbić powyżej, co pasuje do obrazu ostrożniejszego podejścia do ryzyka po serii dynamicznych ruchów. Ethereum notowane jest w pobliżu 2000 USD. Wehikuły kryptowalutowe BitMine Immersion i Strategy wchłonęły po ostatnich spadkach kryptowaluty odpowiednio ETH i BTC warte ok. 80 mln USD.
Szczyt Trump - Xi na początku kwietnia i wypowiedzi członków Fed: Biały Dom nie potwierdził początkowych doniesień portalu Axios. Miran z Fed wskazał, że cła pozwalają obniżać stopy procentowe z czasem i nie są dziś motorem inflacji. Według Bostica z Fed, ostatnie słabe dane z rynku pracy sugerują ostrożność w podejmowaniu decyzji dla banku centralnego.
US100 (interwał H1)
Patrząc na techniczny wykres kontraktów na Nasdaq 100 (US100), widzimy, że wciąż nie dotarł on do linii trendu na interwale godzinowym. Poziom 25,550 punktów wsparty jest zarówno nią, jak i 61,8 zniesieniem Fibonacciego ostatniego impulsu wzrostowego, który zniósł indeks z okolic rekordowych poziomów. To możę być potencjalna strefa najsilniejszego oporu. Z drugiej strony 38,2 zniesienie w pobliżu 25,000 wsparty reakcjami cenowymi jest potencjalnie istotnym wsparciem.
Źródło: xStation5
