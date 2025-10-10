Poranna odprawa (10.10.2025)

- Kontrakty na Wall Street odrabiają straty
- Spośród metali szlachetnych, wyróżniają się wzrosty cen srebra
- Dolar nieznacznie cofa się po wczorajszych wzrostach, Bitcoin przekracza 121 tys. USD
- Kontrakty na indeksy amerykańskie odbijają dziś po wczorajszej, zdominowanej przez sprzedających sesji. Niemniej jednak, już wczoraj w końcówce notowań zarówno S&P 500 jak i Nasdaq 100 zdołały odrobić sporo strat. Akcje PepsiCo i UnitedAirlines rosły w przedziale 3 do 4% po przedstawieniu wyników za III kwartał roku.
- W centrum uwagi znajdą się dziś dane o nastrojach konsumentów i oczekiwaniach inflacyjnych wg. University of Michigan (godz. 16:00) oraz wypowiedzi członków Fed (Goolsbee, Musalem)
- Azjatycki indeks giełdowy spadł o 0,8%, a słabsze akcje technologiczne z USA pociągnęły w dół indeksy giełdowe w Japonii i Chinach. Chiński producent półprzewodników SMIC spadł o 7% po doniesieniach, że domy maklerskie obniżyły wskaźnik finansowania akcji, powołując się na wysokie wyceny. Barometr chińskich akcji technologicznych z Hongkongu jest bliski zamknięcia najsłabszego tygodnia od początku sierpnia.
- Surowce energetyczne jak ropa i gaz ziemny notują dziś bardzo niewielkie spadki. Na rynku metali złoto porusza się bez większych zmian po wczorajszym spadku poniżej 4000 USD za uncję, ale srebro odbija o kolejne 1,4%.
- Chiny zdecydowały wczoraj o nałożeniu ograniczeń eksportowych produktów, które mają choćby śladową domieszkę chińskich materiałów, czy metali; w tym ziem rzadkich. W efekcie, by odsprzedać produkt na rynku, w którym użyto chińskiego komponentu, niezbędne będzie uzyskanie od Pekinu specjalnej licencji.
- Donald Trump przekazał, że możliwe jest, iż Amerykanie 'po prostu muszą przestać importować olbrzymią ilość towarów z Chin'. Wskazał też, że USA przygotowało propozycję, by chińskie samoloty, lecące do USA nie mogły przelatywać nad Rosją. Co więcej, USA wczoraj objęły śledztwem chińskiego producenta routerów i rozwiązań WiFi, TP-Link; powołały się na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
- Wojna w Strefie Gazy została ostatecznie zakończona, a Hamas zgodził się na warunki trwałego zawieszenia broni, oraz wymianę jeńców z Izraelem. W regionie Filipin miało miejsce silne trzęsienie ziemi (7,4 w skali Richtera), na zachodnim wybrzeżu USA wydano ostrzeżenie przed ewentualnym tsunami
