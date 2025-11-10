Poranna odprawa (10.11.2025)

Po słabym piątkowym początku sesji, kiedy sektor technologiczny notował wyraźne spadki, a indeks Nasdaq chwilowo tracił około 2%, amerykańskie rynki akcyjne zdołały się odbudować. Ostatecznie indeks S&P 500 zakończył dzień lekkim wzrostem, a Nasdaq 100 niemal całkowicie odrobił wcześniejsze straty.

Rynki Azji i Pacyfiku rozpoczęły tydzień w wyraźnie pozytywnych nastrojach, napędzane oczekiwaniami na rychłe zakończenie częściowego zamknięcia rządu USA. W amerykańskim Senacie przegłosowano pierwszą ustawę niezbędną do ponownego otwarcia administracji (stosunkiem głosów 60 do 40), a media donosiły, że jest już wystarczająca liczba głosów, by zakończyć impas.

Nadzieje na kompromis w Waszyngtonie poprawiły globalny sentyment inwestycyjny, osłabiły dolara i wsparły waluty azjatyckie. Indeksy giełdowe w regionie solidnie zyskiwały: japoński Nikkei 225 wzrósł o 1,15%, hongkoński Hang Seng o 0,51%, australijski S&P/ASX 200 o 0,66%, a Shanghai Composite utrzymał się bez zmian.

Złoto kontynuowało wzrosty, przekraczając poziom 4050 USD za uncję,

Na rynku forex waluty takie jak dolar australijski i kanadyjski zyskały na fali optymizmu wobec ocieplenia relacji między Chinami a USA, podczas gdy euro i frank szwajcarski poruszały się w wąskich przedziałach, odzwierciedlając stabilne nastroje. Jen japoński osłabił się, a para USD/JPY wzrosła w okolice 154,00 w reakcji na zapowiedź premier Takaichi dotyczącą bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej w Japonii.

Bank Japonii zbliża się do podniesienia stóp procentowych, sygnalizując rosnącą pewność co do dynamiki płac.

W Australii wicegubernator RBA Andrew Hauser stwierdził, że utrzymanie restrykcyjnej polityki będzie konieczne, by obniżyć inflację, choć w przyszłości możliwe są obniżki stóp procentowych.

Chiński bank centralny (PBOC) ustalił kurs referencyjny USD/CNY na 7,0856, niższy od oczekiwań (7,1175), co umocniło juana.

Dane z Chin za październik 2025 pokazują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 0,2% rok do roku, nieco powyżej prognozy 0%, natomiast wskaźnik cen producentów (PPI) spadł o -2,1% rok do roku, nieco mniej niż przewidywano (-2,2%), co wskazuje na łagodne złagodzenie presji deflacyjnej.

Pekin ogłosił szereg działań łagodzących napięcia handlowe: zawiesił specjalne opłaty portowe dla statków powiązanych z USA na rok oraz tymczasowo zniósł zakaz eksportu metali krytycznych, w tym gallu i germanu.

Złoto w Chinach wzrasta dzięki zwiększeniu rezerw przez ETF-y i bank centralny, mimo słabszego popytu.

Wzrostom na giełdach towarzyszyło również umocnienie Bitcoina i innych kryptowalut, które poprawiły swoje notowania po okresie zmienności, co odzwierciedla rosnącą nadzieję inwestorów na stabilizację sytuacji politycznej i gospodarczej w USA.

Warren Buffett zapowiedział publikację listu pożegnalnego, przygotowując się do odejścia ze stanowiska CEO Berkshire Hathaway.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.