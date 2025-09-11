Poranna odprawa (11.09.2025)

Sytuacja na rynkach azjatyckich jest w większości dobra. Indeks CHN.cash rośnie o 0,75%, natomiast CH50cash rośnie aż o 2,0%. Kontrakt JP225 zyskuje 0,36%. Niewielkie spadki obserwujemy na rynku w Australii oraz w Singapurze

US500 zamyka się wczoraj na nowych historycznych szczytach, choć z mocno ograniczonym początkowym wzrostem. Dzisiaj wzrosty są kontynuowane na poziomie ok. 0,05%. US100 zyskuje 0,13% i wczoraj ostatecznie kontrakt zamknął się spadkami

Warto wspomnieć o spektakularnym wzroście Oracle po wynikach, który wyniósł niemal 36%

Deutsche Bank wskazuje, że S&P 500 może zamknąć się na poziomie 7000 punktów na koniec tego roku w związku z przyspieszeniem wzrostu zysków amerykańskich spółek. EPS w Q2 wzrósł o 10%, podczas gdy w Q1 był to wzrost na poziomie 8,7%

Tuż przed starem sesji europejskiej, kontrakty na europejskie indeksy zyskują minimalnie. DE40 oraz EU50 rosną o 0,05%

Inflacja PPI w Japonii wyniosła 2,7% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, ale jest to wzrost z poziomu 2,6% r/r. W ujęciu miesięcznym jest to spadek na poziomie 0,2% m/m, przy oczekiwaniu spadku na poziomie 0,1% m/m oraz przy poprzednim poziomie wzrostu na poziomie 0,2% m/m

Sondaż dotyczący posiedzenia BoJ wskazuje na utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie we wrześniu

Oczekuje się również, że przyszłoroczna negocjowana podwyżka płac w Japonii wyniesie 4,8% w porównaniu do tegorocznej podwyżki na poziomie 5,25%

Hawkesby z RBNZ wskazuje, że centralna projekcja dla stopy procentowej w Nowej Zelandii wynosi 2,5% na koniec tego roku. Tempo obniżek będzie zależało od gospodarki. Obecna stopa wynosi 3,0%

Oczekuje się, że EBC utrzyma dzisiaj stopy procentowe bez zmian. Niemniej wspomnienie o niepewności dotyczącej handlu międzynarodowego może zwiększyć oczekiwania na cięcia stóp przez rynek na grudzień

Szef Goldman Sachs, Solomon wskazuje, że Fed zetnie stopy procentowe w przyszłym tygodniu o 25 punktów bazowych i następnie zrobi to jeszcze raz lub dwa w tym roku

Dzisiaj o 14:30 CET poznamy dane dotyczące inflacji CPI w USA, które będą kluczowe z perspektywy tego, jak duża może być obniżka stóp w USA. Spekuluje się, że jeśli inflacja nie wzrośnie zgodnie z oczekiwaniami do 2,9% r/r (PPI wyraźnie rozczarowało), to zwiększy się szansa na cięcie o 50 punktów bazowych

EURUSD utrzymuje się minimalnie poniżej poziomu 1,1700 kończąc ostatecznie spadkowo wczorajszą sesję

Ropa WTI ogranicza wczorajsze silne wzrosty, związane z atakiem Izraela na przywódców Hamasu w Katarze oraz spekulacjach, że Trump może nałożyć ostrzejsze sankcje na Rosję. Ropa WTI powraca poniżej 63,50 USD za baryłkę

Złoto minimalnie traci dzisiaj, testując 3630. Wczoraj doszło do najwyższego zamknięcia w historii, choć historycznie najwyższe dzienne poziomu notowane były we wtorek