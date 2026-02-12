Poranna odprawa (12.02.2026)

-
Kontrakty na indeksy w USA kontynuują ostrożne wzrosty po wczorajszym raporcie NFP (US100: +0,1%; US500: +0,15%).
-
W styczniu deficyt budżetowy USA był niższy niż rok wcześniej, m.in. dzięki wzrostowi wpływów z ceł. Dochody z ceł wyniosły w styczniu 30 mld dolarów i 124 mld od początku roku budżetowego, o 304% więcej niż w 2025 r. Wyczekiwany wyrok Sądu Najwyższego ws. ceł może jednak wstrzymać pobory, a rosnące koszty obsługi długu i brak scenariusza szybkich obniżek nadal obciążają finanse publiczne.
-
Izba Reprezentantów USA zagłosowała za zniesieniem ceł nałożonych przez prezydenta Donalda Trumpa na Kanadę, co stanowi rzadki, ponadpartyjny sprzeciw wobec uprawnień władzy wykonawczej w polityce handlowej. Wejściu projektu w życie wymaga jednak zgody Senatu USA oraz podpisu samego Trumpa.
-
W rejonie Azji i Pacyfiku dominuje optymizm po publikacji wczorajszych danych z rynku pracy w USA Indeks MSCI Asia Pacific osiągnął nowy szczyt wszech czasów. Rekordy we wczesnym handlu odnotował również japoński Nikkei (+0,25%) oraz południowokoreański KOSPI (+2,8%), gdzie motorem pozostają spółki technologiczne. CHN.cash i HK.cash drugi dzień z rzędu, ok. 0,7%.
-
Mercedes-Benz poinformował o większym niż oczekiwano spadku zysku operacyjnego w 2025 r. o 57%, do 5,8 mld euro, wobec prognozowanych 6,6 mld euro i 13,6 mld euro rok wcześniej. Przychody spadły o 9% do 132,2 mld euro. Firma zmaga się z silną konkurencją w Chinach, cłami i niekorzystnymi kursami walut. Marża w segmencie aut osobowych wyniosła 5%. W średnim terminie spółka celuje w marże na poziomie 8–10% dzięki nowym modelom i redukcji kosztów.
-
Indeks dolara (USDIDX) odbija 0,1%, przerywając ostatnią serię spadków dzięki mocnym danym z rynku pracy, które zmniejszają potrzebę kolejnych obniżek stóp w USA. Największą korektę odnotowuje wykupiony dolar australijski (AUDUSD: -0,15%). EURUSD traci ok. 0,1% do 1,186.
-
Ropa brent i WTI odnotuje drobną korektę (ok. -0,3%) po wczorajszych wzrostach, utrzymując się w aktualnym trendzie wzrostowym. NATGAS cofa się ok. 1,2%.
-
Metale szlachetne cofają po wzroście apetytu na ryzyko i solidnych danych z gospodarki USA. Złoto traci 0,6% do 5050 USD za uncję, a srebro cofa się 1,2% do 83.40 USD za uncje.
-
Bitcoin handluje na płasko przy 67 070 USD, Ethereum zyskuje 1,2% do 1976 USD.
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.