Poranna odprawa (13.05.2026)

Sesja azjatycka przebiegła w relatywnie spokojnych nastrojach.Chińskie indeksy zyskują między 0,00-0,17%, japoński indeks JP225 oraz singapurski SG20cash zyskują 1,30%.
Dolar amerykański ponownie lekko się umocnił, jednak zmiany na rynku walutowym są znikome. Uwaga rynku nadal koncentruje się na kruchym stanie transportu energetycznego przez Cieśninę Ormuz.
Według ocen amerykańskiego wywiadu Iran odzyskał operacyjny dostęp do 30 z 33 stanowisk rakietowych wzdłuż Cieśniny Ormuz. Oznacza to, że Teheran ponownie może rozmieszczać mobilne wyrzutnie, a w niektórych przypadkach także odpalać rakiety z umocnionych pozycji.
Iran ma według doniesień nadal około 70% przedwojennego arsenału wyrzutni i rakiet. Obejmuje to zarówno rakiety balistyczne zdolne do atakowania celów regionalnych, jak i rakiety manewrujące krótszego zasięgu przeznaczone do celów lądowych i morskich.
Prezes Nvidii Jensen Huang dołączył do delegacji prezydenta Trumpa udającej się do Chin wraz z innymi czołowymi przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Trump zapowiedział, że będzie naciskał na Xi Jinpinga w sprawie dalszego otwierania chińskiej gospodarki. Chipy Nvidia H200 nadal nie uzyskały zgody chińskich władz na sprzedaż.
Mocny odczyt amerykańskiej inflacji CPI podniósł oczekiwania inflacyjne. Pięcioletni wskaźnik breakeven inflation osiągnął najwyższy poziom od października 2022 roku, a dziesięcioletni najwyższy od 2023 roku. Ważnym czynnikiem pozostają wyższe ceny ropy. Rynek coraz bardziej obawia się, że Fed będzie zmuszony utrzymać restrykcyjną politykę lub nawet ponownie podnieść stopy.
Ropa lekko traci podczas dzisiejszej sesji, notowania OIL tracą 0,90% do 106 USD za baryłkę, a OIL.WTI 1,05% do 101 USD za baryłkę.
Senat Alaski przyjął ustawę HB 1 uznającą złoto i srebro w formie monetarnej za prawny środek płatniczy. Projekt zwalnia również transakcje z użyciem kruszców z lokalnych podatków sprzedażowych i użytkowych.
Bank Rezerw Nowej Zelandii poinformował o niewielkim wzroście oczekiwań inflacyjnych. Wpisuje się to w globalny temat uporczywej inflacji. Wyższe ceny energii pozostają głównym ryzykiem wzrostowym.
