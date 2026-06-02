Para EUR/USD porusza się w ostatnim czasie w dość wąskim korytarzu, przeplatając wzrosty spadkami. Tydzień rozpoczęła ruchem w dół po negatywnych informacjach odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Geopolityka

Agencja Tasnim poinformowała wczoraj o wstrzymaniu wymiany wiadomości między USA a Iranem. Ma ono stanowić swego rodzaju protest Iranu wobec nieustających ataków Izraela na Liban. Spada prawdopodobieństwo osiągnięcia prędkiego porozumienia między stronami, co ciąży rynkowemu sentymentowi.

Po tym jak prezydent Trump nakazał zaprzestania ataków Izraela na Bejrut, informując jednocześnie, że rozmowy postępują “w błyskawicznym tempie”, rynkowe nastroje nieco się uspokoiły, co pozwaliło parze EURUSD odrobić część poniesionych strat. Wiadomości płynące z Teheranu oraz Waszyngtonu są jednak wysoce niespójne, sentyment może pozostać więc chwiejny.

Dane makroekonomiczne

Za nami publikacja danych inflacyjnych ze strefy euro. Zaskoczenie w górę w zakresie miary bazowej (wzrost do 2,5%) wydaje się niemal pieczętować czerwcową podwyżkę stóp procentowych. Implikowane rynkowo prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi obecnie 96%. Reakcja rynku jest jednak nad wyraz stonowana.

Przed nami dziś jeszcze jeden istotny odczyt – kwietniowy raport JOLTS, który stanowić będzie przedsmak piątkowych danych NFP. Jeśli dane, zgodnie z oczekiwaniami, wykażą wciąż dość zdrowy stan amerykańskiego rynku pracy, zakłady za podwyżką stóp procentowych Fedu mogą nieco wzrosnąć, wspierając dolara.

Analiza techniczna

Wykres 1: EURUSD (17.12.2025 - 02.06.2026)

Źródło: xStation, 02.06.2026

Para EURUSD znajduje się w fazie wyraźnej konsolidacji, co obrazuje postępujące wypłaszczenie oraz wzajemne przeplatanie się kluczowych wykładniczych średnich kroczących: EMA 50, EMA 100 oraz EMA 150. Zjawisko to jednoznacznie potwierdza zanik silnego pędu kierunkowego i przejście rynku w trend boczny. W szerszym kontekście technicznym kluczowym wydarzeniem było przetestowanie i skuteczna obrona istotnego poziomu wsparcia, jakim jest zniesienie 61,8% Fibonacciego.

O braku zdecydowania inwestorów świadczą również wskazania oscylatorów. Wskaźnik RSI stabilizuje się na poziomie 46,8 – w strefie neutralnej, tuż poniżej granicy 50 punktów. Odzwierciedla to równowagę sił rynkowych z jedynie minimalną przewagą strony podażowej, która na ten moment nie ma wystarczającej siły do zainicjowania głębszej wyprzedaży.

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB