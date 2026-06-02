Zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian. Ta najważniejsza, referencyjna, wciąż znajduje się więc na poziomie 3,75%.

Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w Polsce (2021 - 2026)

Źródło: XTB Research, 02.06.2026

Złoty nieznacznie się dziś umacnia (0,1%), co łączymy jednak nie z decyzją RPP, a swego rodzaju poprawą sentymentu względem ryzyka po tym jak prezydent Trump nakazał zaprzestania ataków Izraela na Bejrut, informując jednocześnie, że rozmowy postępują “w błyskawicznym tempie”.

Polska waluta pozostaje w dużej mierze zależna od czynników zewnętrznych. Poza negocjacjami na linii USA-Iran, na jej notowania wpłynąć mogą w tym tygodniu odczyty z amerykańskiego rynku pracy, zwłaszcza piątkowy raport NFP.

Pewien, choć jak się w ostatnich miesiącach przekonaliśmy – raczej niewielki, potencjał na wywołanie zmienności ma jutrzejsza konferencja prezesa Glapińskiego. Spodziewamy się, że ponownie unikał będzie on jednoznacznie jastrzębich tonów, zwłaszcza, że z taką retoryką spójne są ostatnie krajowe odczyty.

Inwestorzy będą się jego słowom bacznie przysłuchiwać, poszukując odpowiedzi na kluczowe pytanie:

Czy możemy spodziewać się w tym roku w Polsce podwyżek stóp procentowych?

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB