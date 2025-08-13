Poranna odprawa (13.08.2025)

- W środę Nikkei 225 i Topix w Japonii kończą sesję na nowych rekordach, wzrastając odpowiednio o 1,5% i 0,9%. Hang Seng dodaje 1,9%, wspierany przez optymizm w sektorze nieruchomości oraz konsumenckie subwencje w Chinach. Większość giełd w regionie podążała za rekordami z Wall Street, gdzie S&P 500 i Nasdaq zamknęły się najwyżej w historii.
- S&P 500 (+1,13%) i Nasdaq (+1,39%) kontynuowały rekordowe wzrosty, napędzane oczekiwaniami na obniżkę stóp procentowych Fed we wrześniu. Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, Scott Bessent, zasugerował nawet możliwość cięcia o 50pb już w przyszłym miesiącu, powołując się na słabnący rynek pracy.
- Euro Stoxx 50 futures zyskuje ok. 0,3% przed otwarciem sesji kasowej w Europie. Dynamika wzrostowa jest widoczna również na kontraktach amerykańskich, ale ze znacznie mniejszą skalą.
- Dolar amerykański dalej konsoliduje po spadkach wywołanych danymi o CPI. Indeks DXY spadł do 97,1. EUR/USD zatrzymał się poniżej 1,1678. USD/JPY (+0,11%) odbił powyżej 148,10 jako reakcja na słabnącą inflację producentów w Japonii.
- Japońska inflacja producencka (PPI) w lipcu spowolniła, +0,2% m/m i +2,6% r/r, poniżej dynamiki z maja i czerwca. Spadki odczytów sugerują presję kosztową u producentów i stonowane perspektywy wzrostu cen konsumenckich.
- W Australii wzrost płac w II kwartale nieznacznie przewyższył prognozy, osiągając wzrost o 3,4% r/r w porównaniu z oczekiwanymi 3,3% i utrzymując tempo wzrostu z I kwartału. Wynik, wyższy od prognoz RBA, może podsycić obawy o utrzymującą się presję inflacyjną i złagodzić oczekiwania na głębsze obniżki stóp procentowych, nawet pomimo spadku kwartalnego wzrostu płac z 0,9% do 0,8%.
- USA i Chiny ustaliły kolejny cykl rozmów handlowych w ciągu 2–3 miesięcy, choć zniesienie ceł na chińskie towary zależeć będzie od postępów w ograniczeniu napływu fentanylu.
- Chiny nałożą od czwartku tymczasowe cło antydumpingowe w wysokości 75,8% na import kanadyjskiego rzepaku, co zaostrzyło spór handlowy, który rozpoczął się po tym, jak Ottawa nałożyła cła na chińskie pojazdy elektryczne w zeszłym roku.
- Rynki czekają na ostateczne odczyty CPI z Niemiec i Hiszpanii, publikację raportu minutes z Banku Kanady oraz wystąpienia przedstawicieli Fed.
- Sentymentu na rynku krypto określić można jako mieszane. Mimo iż ceny Bitcoina spadają dzisiaj rano o 0,5%, Ethereum wznawia swój dynamiczny impuls wzrostowy i zyskuje 1,45%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.